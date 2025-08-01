El Gobierno de Formosa intensifica el acompañamiento a beneficiarios de pensiones suspendidas por la ANDIS

En el marco de la decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de suspender miles de pensiones no contributivas por invalidez laboral, el Gobierno de Formosa continúa desplegando un operativo territorial de asistencia y acompañamiento técnico para las familias afectadas.

Durante esta semana, las acciones se desarrollaron en distintas localidades del interior provincial. El lunes 18, los equipos de la Dirección de Personas con Discapacidad estuvieron presentes en Pozo del Tigre, en los barrios Qompi Juan Sosa y Lakha Wichí, ambos de comunidades originarias.

A su vez, el martes 19 se trasladaron a Posta Cambio Zalazar, donde por la mañana se brindó una capacitación a referentes locales y militantes sobre el proceso de asistencia, y por la tarde, en conjunto con la Delegación Zonal, se ofreció atención personalizada a beneficiarios de la zona.

La cobertura alcanzó también a comunidades cercanas como Río Muerto, La Madrid, La Esperanza, El Solitario, Puerto Irigoyen, Guadalcázar y poblaciones de la Ruta 86.

En tanto que miércoles 20, el operativo continuó en las colonias de Pozo Molina, El Descanso y La Esperanza, garantizando que cada familia pueda acceder a la información necesaria y a la orientación adecuada para cumplir con los requerimientos de la auditoría nacional.

Desde la Dirección de Personas con Discapacidad remarcaron que, si bien la suspensión o continuidad de las pensiones depende exclusivamente de Nación, el Gobierno de Formosa decidió intervenir activamente para evitar que los sectores más vulnerables enfrenten solos las consecuencias de esta medida.

“Nuestro compromiso es asistir y acompañar a cada familia en este proceso, a fin de que nadie quede desprotegido frente a estas decisiones que generan incertidumbre y preocupación en quienes dependen de este ingreso para subsistir”, destacó Susana Jara, directora del área.

El operativo, que ya alcanzó a varias localidades en las últimas semanas, forma parte de un plan de contingencia informativa diseñado por la provincia. El mismo incluye asesoramiento individual, asistencia en la carga de documentación, y apoyo en los casos de suspensión para solicitar la reconsideración del beneficio.

De esta manera, el Gobierno de Formosa reafirma su decisión política de estar presente en el territorio, brindando respuestas concretas ante un escenario complejo que afecta directamente a personas con discapacidad y a sus familias.



