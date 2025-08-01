Satisfacción por la participación de empresas formoseñas en la ronda de negocios que se desarrolla en Paraguay

Empresas formoseñas están participando de la ronda de negocios de la Unión Industrial de Paraguay, enmarcada en la Feria Empresarial que se realiza este miércoles 20 y jueves 21 en la ciudad de Asunción.

El evento reúne a representantes de distintos sectores productivos con el objetivo de impulsar oportunidades de negocios, fortalecer alianzas comerciales y fomentar la innovación entre empresas de la región.

Cabe recordar que el equipo técnico de la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Unión Industrial, trabajó en la convocatoria, la recepción de propuestas verificación de requisitos, la logística de la inscripción y la priorización de sectores estratégicos para la región.

Entre los participantes locales se destacan empresas de manufactura, insumos industriales, tecnología y servicios, que buscan expandir su presencia en la región FEDHEC, Cloronor, Agrofortuc, Mazza Electricidad, CL Aberturas, AC Colchones, Punto Mueble, Hielo Norte Grande, Formo Tanq. La Loseta, Oleohidrulica, Swgemarket, Creartex, San Miguel Muebles, Aquala, Carpintería Venturini, Nutrifor, Laformed, Centro de Medicina Nuclear, CL Aberturas, Avedis Oxígeno, Bio Ingeniería, Un Culto al Mate, IRU Producciones, AR, Nueva Raíz, Kailas, Épica, Soluciones Gastronómicas, MA.BE.FA. El Pita, entre otras.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con el gerente general de la ADE, Guillermo Arévalo, quien manifestó estar “muy entusiasmado con la presencia de 30 empresas industriales de Formosa” en la muestra.

En este sentido, explicó que las firmas formoseñas “ven en el mercado de Paraguay algunas posibilidades muy interesantes, que tienen que ver con la posibilidad de evaluar las compras de insumos industriales. Segundo, de algún equipamiento industrial o bienes de capital”.

Además, “hay un grupo de profesionales en ingeniería industrial, en biomédica y sistemas, que están participando de la ronda con la voluntad de mostrar y vender sus servicios profesionales a Paraguay”.

Es por ello que Arévalo expresó que en esta circunstancia “es importante valorar el rol de políticas activas del Gobierno de Formosa en apoyo a la industria, al comercio y a los servicios”, subrayando que la gestión del doctor Gildo Insfrán apoya de forma constante al sector comercial a través de diferentes programas provinciales.

“Formosa está en un proceso exactamente opuesto al Gobierno nacional. Mientras que la provincia apoya al desarrollo local y nacional, el Estado nacional hace todo lo contrario, poniendo en peligro el empleo de las familias, el ingreso de los formoseños y el desarrollo económico provincial”, cerró.



