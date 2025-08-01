Marcado interés en conocer cómo será la nueva modalidad de votación en comicios nacionales de octubre

El Juzgado Federal de Formosa, con competencia electoral, a cargo del doctor Pablo Morán, comenzó con la capacitación de la Boleta Única de Papel (BUP), cuya nueva modalidad de votación se utilizará en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. La primera de las actividades tuvo como sede, en la tarde de este miércoles 20, a la EPES N° 54 “Gobernador Juan José Silva” de la ciudad de Formosa.

El ministro de Cultura y Educación de la provincia, el ingeniero Julio Aráoz, asistió a esta primera jornada, donde brindó declaraciones que fueron recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En primer término, indicó que “el sistema educativo aporta no solo las instalaciones de nuestras escuelas para que una elección, que es un acto democrático, se pueda realizar, sino que también están presentes directivos y docentes, a quienes hay que capacitar”, ya que “muchas de las autoridades de mesa son escogidas también del plantel docente”.

La BUP se trata de una nueva propuesta o modalidad, por esa razón, hizo notar el ministro que fue nutrida la concurrencia que tuvo esta primera capacitación, “interesada en poder aprender acerca de cómo será el acto eleccionario y poder transmitirlo a la ciudadanía” posteriormente.

El ministro observó también que “es un deber para nosotros desde el Estado ser partícipes de estas actividades”, resaltando que Formosa se caracteriza, “desde la recuperación misma de la democracia, en la fuerte participación ciudadanía en cada elección que transcurre en paz”.

Entonces, para continuar teniendo ese “alto estándar, si se me permiten el término”, es que se hace “este trabajo conjunto”, porque, “tal como lo dice nuestro gobernador Gildo Insfrán, la democracia no reconoce jurisdicciones en cuanto a la tarea comprometida que debemos llevar adelante”.

Por lo tanto, siguiendo esa línea es que acompañan todas estas actividades de capacitación, en lo que también están trabajando otros organismos provinciales, como el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo que también lo está llevando adelante al igual que Educación, que está “con la misma disposición, teniendo a todas las Delegaciones Zonales desempeñándose en ello”.

Es decir que “hay un equipo trabajando que recorre toda la provincia para poner a punto las instalaciones, tenemos mucha experiencia en esto”, enfatizó, gracias a que “nuestros directivos y docentes saben cómo hay que trabajar”.

“A su vez, -evaluó Aráoz- que con las autoridades electorales se trabajó en las diferentes instancias muy bien, los resultados están a la vista”, por consiguiente, “este es un paso más y estamos, por supuesto, muy entusiasmados por este acto democrático que protagonizarán formoseños y formoseñas el próximo domingo 26 de octubre” en que se celebrarán los comicios legislativos en todo el país.

Por último, sobre este mismo tema, el profesor Luis Ramírez Méndez, subsecretario de Educación, marcó la importancia de capacitar sobre la BUP y destacó en ese sentido la tarea del Juzgado Federal de Formosa encabezado por el doctor Morán, quien “convocó a la cartera educativa, directores de escuelas, para conocer este procedimiento de votación para poder estar preparados en la jornada de votación que se avecina”.

Principio de transparencia

La doctora Sandra Moreno, miembro del Tribunal Electoral Permanente, fue invitada a esta primera capacitación de la Boleta Única de Papel (BUP), impulsada desde el Juzgado Federal de Formosa con competencia electoral, a cargo del doctor Pablo Morán.

Esta nueva modalidad de votación se utilizará en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Por ese motivo, se están organizando estas actividades destinadas al público en general a los fines de difundir esta nueva metodología.

Esto es precisamente lo que se pretende, enfatizó Moreno, quien disertó sobre el principio de transparencia, que “siempre se refleja con el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos”, esto es, “el derecho a ver cómo se lleva adelante todo un proceso electoral”.

Y añadió que este jueves se hará otra capacitación con la CGT, donde esto mismo “difundirán a todos los gremios que estarán convocados”.



