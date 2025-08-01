El Consejo Profesional de la Abogacía presenta una cargada agenda institucional en el Mes de los Abogados

Este jueves 21 de agosto, día de la creación del Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa, el presidente de la entidad, Doctor Horacio Gorleri, y la vicepresidenta, Doctora Sandra Báez, destacaron el conjunto de actividades previstas para el mes.

El Doctor Gorleri explicó que el Consejo tiene como función principal “defender el ejercicio de la profesión, velar por la ética profesional y promover la capacitación permanente de los abogados”.

La Doctora Báez se refirió a la capacitación (presencial y vía Zoom para el interior) que se desarrolló el martes pasado en conjunto con el Poder Judicial y que está vinculada al funcionamiento de la plataforma e-justicia y a la digitalización de expedientes.

“Esto se da por un reclamo a nuestros matriculados al Superior Tribunal de Justicia. Estamos en la segunda etapa de esta capacitación. Esto brindará al ciudadano acceso a la consulta de expedientes y facilitará a los profesionales todo lo relacionado con la agilización de trámites en las causas”, señaló.

“Esto mejora el funcionamiento de la Justicia y la hace más fluida”, añadió, destacando la interacción entre el Consejo y el Poder Judicial en pos de favorecer el litigio tanto en la capital como en el interior.

Seguidamente, el Doctor Gorleri enfatizó la importancia de estar matriculado para ejercer la profesión en las circunscripciones judiciales de la Provincia de Formosa. (El Colorado, Las Lomitas y Clorinda).

La Doctora Báez subrayó el trabajo del Consejo con la Comisión de Jóvenes y las distintas etapas de capacitación, funciones académicas, deportivas y recreativas en el ámbito institucional a lo largo del año.

Informó, además, que el próximo 28 de agosto, a partir de las 17 hs, se realizará un curso presencial (gratuito para matriculados, con un arancel mínimo por certificado) sobre el sistema acusatorio adversarial y la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal.

El curso es articulado junto a la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) y contará con la presencia del Doctor Guillermo Busellato, el Juez Pablo Morán y el Fiscal Luis Benítez, entre otros.

En tanto, el 29 de agosto, a partir de las 18 se llevará a cabo el acto central en el busto de Juan Bautista Alberdi, sito en Avenida 25 de Mayo y Dean Funes en Formosa Capital.

El 31 de agosto se celebrará el tradicional asado familiar en el polideportivo 28 de Mayo (expolicial), con sorteos, bandas en vivo y la fiesta tradicional de los jóvenes en el salón La Recova (gratuito para matriculados). Estas actividades se complementarán con una serie de eventos deportivos y recreativos.

Cabe señalar que el Consejo Profesional de la Abogacía fue creado un 21 de agosto. La Legislatura de la provincia de Formosa aprobó, el 12 de julio de 1990, la Ley 936 que creó el Consejo Profesional de la Abogacía; fue promulgada y entró en vigencia el 21 de agosto de ese año.



