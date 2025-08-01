El Castramóvil Municipal vuelve la próxima semana al barrio 28 de Junio

Desde la Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la comuna capitalina informaron que el Castramóvil vuelve la próxima semana al barrio 28 de Junio (ex Lote 110) para continuar brindando los servicios de castración, desparasitación, aplicación de vacunas antirrábicas y atenciones clínicas básicas, todo esto de manera totalmente gratuita.

La responsable del área, Catalina Espinoza, precisó que el operativo especial que estaba planificado para esta semana, pero que se tuvo que reprogramar por las condiciones climáticas, se realizará los días martes 26 y jueves 28, de 8 a 16 horas, en la cancha del barrio: “Tenemos ya entregados 150 turnos para castraciones entre los dos días. La atención veterinaria y los servicios de desparasitación y vacunación antirrábica se brindarán por orden de llegada”, especificó.

La funcionaria destacó, además, que el Castramóvil ya estuvo la semana pasada en este mismo conglomerado, donde brindó un total de 1008 prestaciones: 186 castraciones, 251 vacunas antirrábicas, 390 desparasitaciones y atención veterinaria a 181 animales.

“En simultáneo continuamos con la atención diaria en nuestras tres sedes fijas, profundizando el Programa Municipal de Equilibrio Poblacional de perros y gatos: en el Centro Municipal de Atención Animal (CeMAA), de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 15 a 19 horas; en el CeMuArt del barrio San Juan Bautista y en el edificio del barrio República Argentina, en tanto, se atiende de 8 a 12 horas”, expresó Espinoza.



