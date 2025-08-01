Detuvieron a tres individuos con causas pendientes ante la Justicia

Los procedimientos son los resultados de las constantes recorridas preventivas

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a tres imputados en distintos ilícitos, en el marco de controles y patrullajes a lo largo de la geografía provincial.

El primer procedimiento lo realizaron integrantes de la Subcomisaría República Argentina, cuando recorrían las calles internas de la zona y aprehendieron a un sujeto que manipulaba vehículos.

Tras la identificación, se determinó que el hombre está vinculado a varios robos, según registros y cámaras de seguridad.

La segunda intervención estuvo a cargo de miembros de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Seis que patrullaban el barrio Mechero de la localidad de Ingeniero Juárez.

Durante esa tarea, detuvieron a un hombre que registraba dos pedidos de captura por “Hurto” y “Amenazas”.

El último caso, se concretó cuando policías de la Subcomisaría Puente Uriburu detuvieron a un hombre de 50 años, involucrado en una causa judicial por el delito de “Lesiones graves”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Los detenidos fueron trasladados a las distintas dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



