Detuvieron al segundo autor del robo a una farmacia

• El caso está a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2





Efectivos del Departamento Informaciones Policiales, la Sección Robos y Hurtos, aprehendieron a un sujeto acusado de cometer un “Robo a mano armada”.

El hecho ocurrió días atrás en una reconocida farmacia ubicada en la calle Brandsen e Hipólito Irigoyen, de esta ciudad.

Durante la primera intervención, la Policía atrapó a uno de los autores y secuestró las prendas utilizadas durante el ilícito, mientras que otro delincuente se dio a la fuga.

En la continuidad de la investigación, los policías lo identificaron gracias a la participación ciudadana y la verificación de las cámaras de seguridad.

De inmediato, se desplegó un amplio operativo por distintos sectores del microcentro y se lo detuvo.

El detenido, de 38 años, fue trasladado hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación procesal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.



