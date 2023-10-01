Clorinda: Aprehendieron a una mujer con tres armas de fuego

• Fue en el marco investigativo de una causa de “Hurto”





Integrantes del Comando Patrulla de Seguridad Urbana, Zona Dos de Clorinda, detuvieron a una mujer de 25 años que tenía en su poder una escopeta y dos rifles, durante recorridas por el sector de la barrera y la avenida 25 de Mayo.

Alrededor de las 11:30 horas del jueves último, los uniformados patrullaban la zona en moto por distintos sectores del barrio Centro de la segunda ciudad e interceptaron a una mujer, que llevaba armas de fuego en una bolsa de consorcio.

De inmediato, se informó la situación a la jueza de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, Dra. María Isabel Portales, quien dispuso su detención y el secuestro de una escopeta y dos rifles.

La detenida fue trasladada hasta la dependencia policial, se la notificó de su situación procesal y permanece alojada en una de las celdas de la Unidad Penitenciaria Provincial N° 5.



