La Policía de Formosa celebró el Día de las Unidades Penitenciarias

• El evento se realizó en el SUM del Instituto Superior de Formación Policial (Ex Escuela de Cadetes)

La fuerza policial conmemoró el día de las Unidades Penitenciarias con un emotivo evento, donde se reconoció a los integrantes que cumplen funciones en la unidad especial y quienes fueron parte de la historia de ellas dejando su valioso aporte al servicio policial en contexto de encierro.

Este viernes, a las 09:00 horas, se conmemoró el Día de las Unidades Penitenciarias de la Policía de la Provincia de Formosa, un hito importante en la historia de la Institución, que representa mucho más que una conmemoración institucional: es un momento de reflexión, reconocimiento y reafirmación del compromiso con una labor esencial para el sostenimiento del orden democrático y el respeto a los derechos humanos.

El acto fue presidido por el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González, acompañado del Jefe de Policía, Comisario General Juan Moisés Villagra, Subjefe Comisario General Norberto Rubén Mauri y Director General de Unidades Penitenciarias, Comisario Mayor José Félix Bogado, quien estuvo acompañado de Subsecretarios y directores del Ministerio de Gobierno, funcionarios del Poder Judicial, Comisarios Generales, integrantes de la plana mayor policial, Oficiales Superiores, Jefes, Subalternos, invitados especiales y familiares.

Como invitado especial, se contó con la presencia de los exdirectores de las Unidades Penitenciarias, profesionales del área de salud y el pastor evangélico Pedro Bogado, quien procedió a realizar una invocación religiosa.

Las Unidades Penitenciarias están integradas por hombres y mujeres que son un pilar fundamental para el trabajo en contexto de encierro, desde una visión hacia un enfoque integral, centrado en la resocialización de las personas privadas de su libertad.

Las palabras alusivas al evento fueron expresadas en primer lugar por el Director General de Unidades Penitenciarias, Comisario Mayor José Félix Bogado, y para finalizar, el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González.

Durante el acto, se hizo entrega de reconocimientos por su aporte al trabajo a las Unidades Penitenciarias.

Estas instituciones no solo garantizan el cumplimiento de la ley, sino que también ofrecen oportunidades concretas de educación, capacitación y reconstrucción de proyectos de vida, lo que se logra a través de políticas públicas modernas, trabajo interdisciplinario y una mirada humanista.

Las Unidades Penitenciarias buscan ser espacios de transformación, donde cada paso hacia el cambio personal sea acompañado por el Estado y la sociedad.



