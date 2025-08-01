Formoseño al frente de la carrera de Economía en la Universidad Nacional de Córdoba

El prestigio académico de Formosa volvió a quedar en alto con la designación del doctor en Economía José Luis Navarrete como nuevo Director de la carrera de Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), una de las casas de estudio más reconocidas de Latinoamérica.

El Doctor en Economía Navarrete, oriundo de Ingeniero Juárez, inició su formación en la Escuela Pública N° 24 de esa localidad y continuó sus estudios secundarios en el Colegio N° 12 “Dr. Mariano Moreno”, también de Juárez. Posteriormente, se trasladó a Córdoba para cursar la carrera de grado y luego el posgrado en Economía en la propia UNC, institución en la que desarrolló gran parte de su trayectoria docente e investigadora.

Su carrera profesional incluye el desempeño en altos cargos académicos, tanto en la Universidad Nacional de Chilecito (donde fue designado director de la Escuela de Economía) como en la Universidad Aeronáutica de la provincia de Córdoba, donde actualmente también se encuentra vinculado académicamente.

La resolución de la designación del Dr. Navarrete como nuevo director de la Licenciatura en Economía fue firmada por el decano Ricardo Descalzi y el secretario general Lautaro Blatto, y destaca “sus cualidades, aptitudes y la sólida trayectoria dentro de la institución, respaldada por el despacho favorable de las Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y Reglamento de la Facultad”.

De esta manera, un hijo de Ingeniero Juárez, formado íntegramente en la educación pública, asume la conducción de una de las carreras más relevantes de la UNC, reafirmando que el talento y la dedicación formoseña trascienden fronteras y alcanzan los más altos niveles académicos del país.



