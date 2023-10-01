Conexión Comercial fortalece el vínculo entre emprendedores y empresas en Formosa

La administradora del programa Conexión Comercial, Andrea Salmón, de la Subsecretaría de Empleo, aseguró que esta iniciativa se consolida como una herramienta clave para el desarrollo del ecosistema emprendedor de Formosa, destacando que gracias al compromiso del Gobierno de la provincia se pueden llevar adelante políticas activas que fortalecen los vínculos entre el sector público y privado.

"Conexión Comercial es mucho más que una ronda de negocios; es un espacio donde las ideas, los productos y los sueños de nuestros emprendedores se conectan con empresas reales, generando oportunidades concretas de crecimiento", sostuvo Salmón.

Este programa tiene como principal objetivo vincular a emprendedores locales con empresarios de distintos rubros, promoviendo instancias de diálogo, contacto directo y potenciales alianzas estratégicas.

En su reciente edición, participaron 20 emprendedores y 12 empresas, logrando 19 acuerdos comerciales que reflejan el impacto positivo de la propuesta.

"Desde la Subsecretaría de Empleo acompañamos cada proyecto porque creemos en el potencial de nuestra gente. Este tipo de políticas públicas demuestran que es posible generar valor local, empleo genuino y una red de colaboración que beneficia a toda la comunidad", añadió.

¿Qué beneficios ofrece?

Para las empresas o comercios que se suman a Conexión Comercial, se abren posibilidades como:

• Acceder a proveedores locales con alto potencial.

• Conocer productos o servicios innovadores.

• Establecer alianzas estratégicas que sumen valor a sus cadenas productivas.

• Posicionarse como empresas comprometidas con el desarrollo local.

Por su parte, para quienes están emprendiendo, el programa representa una puerta de entrada al mundo comercial formal, brindando herramientas de visibilidad, capacitación y contacto con potenciales clientes o aliados.

¿Dónde informarte?

Las personas interesadas en formar parte de próximas rondas pueden acercarse a la Casa del Emprendedor, ubicada en Maipú N° 45, o seguir las redes oficiales de la Subsecretaría de Empleo para enterarse de las nuevas convocatorias.

"Invitamos a todos los emprendedores y empresas a sumarse a esta propuesta. Conexión Comercial es una oportunidad concreta de crecer juntos y de seguir apostando por el desarrollo de Formosa", concluyó Salmón.



