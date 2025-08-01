Con gran convocatoria arrancaron las inscripciones para la gran feria del “A Toda Costa” 2025

Este martes en el Salón Cultural, un gran número de emprendedores y artesanos locales y de provincias vecinas se inscribieron a una nueva edición de la gran feria del “A Toda Costa” 2025, que se realizará los días 5, 6 y 7 de septiembre en el Paseo Ferroviario, donde las personas tendrán una oportunidad única de comerciar sus productos y generar ingresos. En la ocasión, se anotaron los revendedores, artesanos y los encargados de las cantinas estudiantiles.

Al respecto, Griselda Sekieliyk, miembro del equipo de la Subsecretaria de Deporte, Cultura y Turismo, comentó que desde muy temprano se acercaron los interesados para participar de las ya tradicionales ferias: "Con gran éxito arrancaron las inscripciones para feriar, por ello estamos muy contentos del nivel de concurrencia, ya que consideramos que este evento es fundamental para apoyar a emprendedores, artesanos y demás rubros".

Asimismo, recalcó que las inscripciones para los feriantes continuarán este jueves 28 y viernes 29 de 9 a 12 h en las oficinas ubicadas en el Paseo Ferroviario. "La feria ofrece excelentes resultados para los comerciantes, con una recaudación prometedora, en un festival que atrae gran cantidad de visitantes, fomenta el turismo y brinda oportunidades para todos los vecinos y vecinas", cerró Sekieliyk.



