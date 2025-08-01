“Con cualquier sistema de votación, el pueblo seguirá votando a los candidatos del gobernador Insfrán”





El doctor José Fernández, director del Hospital Distrital “Eva Perón” de Ingeniero Juárez, se refirió a la visita del vicegobernador Eber Solís a la localidad, la cual formó parte del itinerario de su gira por el oeste provincial.

“Siempre es una alegría recibir al compañero Solís en representación del gobernador Gildo Insfrán”, inició expresando al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En este marco, cabe recordar que el Vicegobernador se encuentra en la zona acompañando las capacitaciones sobre la Boleta Única Papel (BUP), además de encabezar encuentros con dirigentes y pobladores.

Al respecto, Fernández mencionó que las capacitaciones sobre la BUP sirvieron “para evacuar dudas, más para aquellas personas que trabajan como fiscales, para que posteriormente transmitan la información correcta a los votantes”.

Destacó el desempeño que vienen realizando los capacitadores, marcando que obtendrá como resultado “el sufragio masivo del pueblo”, a la vez que aseguró que “las personas del lugar están convencidas de votar a los candidatos oficiales, propuestos por el primer mandatario Insfrán”.

Sobre la política llevada a cabo por la actual gestión provincial, manifestó que “es un proyecto de vida que eligió el formoseño para sí” y argumentó que este es el motivo por el cual “en las elecciones el oficialismo obtiene más del 70% de los votos”.

Agregó que “con cualquier sistema de votación, se seguirá teniendo el mismo resultado, porque las personas votarán de misma manera, porque están convencidas de que lo todo lo realizado por el compañero Gobernador, que es el de transformar definitivamente nuestra provincia”.

“En Formosa se practica la verdadera justicia social y la igualdad de oportunidades, en todos los aspectos”, cerró.



