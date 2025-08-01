Demoraron a motociclistas por realizar maniobras peligrosas

• Las maniobras y velocidad, son factores cruciales que desemboca en siniestros

Efectivos de la fuerza provincial sacaron de circulación a dos motociclistas y secuestraron una Honda Wave y una Corven Energy durante un operativo policial en las avenidas De Los Constituyentes y Soldado Formoseño en Malvinas, de esta ciudad.

El lunes último, la Policía diagramó un dispositivo de seguridad vial en las principales arterias del Distrito Cinco.

Durante esa actividad, los integrantes de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno-Delegación Distrito Cinco y la Subcomisaría República Argentina, demoraron los motociclistas que minutos antes realizaban "willy", maniobra que consiste en levantar la rueda delantera de los rodados.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que a los conductores se los notificó de su situación procesal y continuaron en libertad.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Infracción al Artículo 193 bis del Código Penal Argentino”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



