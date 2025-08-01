El secretario de Políticas Educativas de la CGT reclamó que el Poder Ejecutivo promulgue la norma aprobada en el Senado.

El Senado de la Nación sancionó ayer jueves la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla la recomposición salarial de docentes y no docentes, además de fondos para el sistema universitario. Tras la votación, el secretarío de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, le exigió al Gobierno a promulgar la norma y evitar un nuevo veto presidencial.

“Es una ley extremadamente necesaria y, como representante de los trabajadores docentes universitarios, reclamamos que se promulgue y no se derogue”, afirmó Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la central obrera.

El también secretario general de UDA subrayó que la sanción parlamentaria responde a demandas históricas de los trabajadores del sector y advirtió que el Poder Ejecutivo debe respetar la voluntad expresada en el Congreso. Aun así, se estima que Javier Milei aspira a vetarla.

“El financiamiento universitario significa, también, invertir en la libertad de las personas y en el desarrollo de la sociedad en su conjunto”, concluyó.