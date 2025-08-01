En el mes de la lactancia materna, la concejal justicialista María del Carmen “Petu” Argañaraz destacó este viernes el trabajo articulado entre distintos organismos municipales y entes gubernamentales de la provincia en todo lo relativo a lactancia y la apertura de “espacios amigos de la lactancia”

La legisladora comunal del PJ, acompañó la iniciativa en esta empresa privada junto a responsables del Área Lactancia Materna del Ministerio de Desarrollo Humano.

En la empresa trabajan más de 20 mujeres en edad fertil que podrán utilizar este espacio al igual que las pacientes que concurran al laboratorio.

La firma recibió un certificado del Ministerio de Salud de la provincia.

Tras la inauguración de una sala para la lactancia en el laboratorio Barros, Argañaraz fue categórica al afirmar que la lactancia materna es un “derecho adquirido” en todo el territorio formoseño por decisión política del Gobernador Insfrán.

En ese sentido, habló también de “responsabilidad compartida”, en el grupo familiar, en el entorno laboral comprometido para no cortar la lactancia”. Cómo así el hecho de poder guardar y donar la leche.

“Son espacios referidos a la salud, a la mujer que elije dar de mamar, a la equidad de género como derecho. En la Convención Constituyente se ha agregado la paridad de género y los derechos adquiridos en diferentes temáticas”, resaltó.

Sostiene Argañaraz que el impulso a la lactancia materna es un derecho de la madre y de los niños, en el presente y para el futuro.

“Es un derecho para el futuro. Queremos que se sigan sumando espacios de lactancia porque significan mucho”, evaluó.

“Petu” valoró la decisión del Gobernador Gildo Insfrán de otorgar espacios a las mujeres en ámbitos institucionales de jerarquía. Citó de esta manera a la candidata a diputada nacional en primer término, Graciela de la Rosa.

“Esto muestra a las claras la participación política de las mujeres en el marco del Modelo Formoseño”. “Graciela de la Rosa tiene una larga trayectoria de representación nacional y es una referente de las mujeres peronistas”.

“El Gobernador Insfrán da espacios a las mujeres para sentarnos en una banca y representar al pueblo”. “Y que más que representar desde un lugar de defensa de los derechos en un contexto nacional que es anti derechos y anti mujeres”, indicó Argañaraz.