Bomberos extinguieron el incendio de una vivienda

• El propietario resultó con quemaduras y permanece internado en el Hospital Central





Efectivos del Cuerpo de Bomberos extinguieron el incendio de una casa del barrio San Martín de esta ciudad y evitaron que el fuego se propagara a otros inmuebles.

El siniestro se produjo este viernes, alrededor de las 3:45 horas, razón por la cual integrantes del Cuerpo de Bomberos y la Comisaría Seccional Primera acudieron al requerimiento registrado en la calle Paraguay al 100.

Allí constataron a un hombre de 44 años con quemaduras y un incendio generalizado en la casa, por lo que de inmediato iniciaron las tareas de extinción mediante la utilización de líneas de ataque al fuego.

Una vez controlada la situación, realizaron trabajos de enfriamiento, remoción y ventilación, mientras que la Dirección de Policía Científica documentó el procedimiento.

En tanto que personal del SIPEC asistió al propietario y lo trasladó hasta el Hospital Central para su mejor atención,

Tras las pericias, se estableció que el fuego comenzó por un desperfecto eléctrico. También se hallaron dos cartuchos de armas de fuego de fabricación militar calibres 20 y 12,70 milímetros, los cuales fueron secuestrados por personal de la Brigada Explosiva del Cuerpo de Bomberos.

Por el caso, se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia. (Con foto).



