Aprovechamiento integral de la mandioca en el Centro Comunitario La Nueva Formosa

En el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa de la ciudad capital, el área de Valor Agregado del Instituto PAIPPA llevó adelante una nueva capacitación destinada a vecinas y vecinos del barrio.

Se elaboraron medallones y bastoncitos de mandioca con el objetivo de incorporar nuevas recetas para disfrutar en familia o para la comercialización, utilizando las buenas prácticas de manufactura en la elaboración.

Cabe destacar que este alimento es muy recomendable para personas con celiaquía, ya que es libre de gluten y representa la dieta más efectiva para el control de esta enfermedad.

La directora de Discapacidad del Ministerio de la Comunidad, Susana Jara, brindó declaraciones sobre la actividad, esbozando que “profesionales del PAIPPA concretaron una formación sobre cómo dar valor agregado a los productos típicos de Formosa, en este caso, cómo hacer la mandioca” y agregó que “los jóvenes se encontraron muy agradecidos por estos nuevos conocimientos”.

Repasó que esta actividad de valor agregado “consiste en poner en valor los productos naturales locales”, marcando que muchos de ellos están siendo producidos en la huerta, donde se trabaja de forma conjunta con los destinatarios del Centro Ocupacional Inclusivo (COI).

Además, puso en resalto que el Centro “cuente con variadas ofertas diarias” y destacó que uno de los puntos fundamentales es “que se trabaja de manera articulada con diferentes organismos del Estado provincial”, como por ejemplo, con el PAIPPA.

Por su parte, Diego, uno de los alumnos participantes, expresó sentirse muy contento por esta oportunidad, argumentando que “con este tipo de talleres cada vez voy aprendiendo más para luego hacer las comidas en mi casa”.

También, indicó que, como parte de la enseñanza, ponen un especial cuidado en los hábitos sanitarios, como “cubrirse la cabeza”, como así también “prestar mucha atención a los elementos que utilizamos”, cerró.



