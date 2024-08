“El único proyecto político que representa al Peronismo después de Perón es el de Insfrán”

La diputada nacional de Unión de la Patria (UP) por Formosa, la doctora Graciela Parola, aseguró que “el único proyecto político que representa al Peronismo después de Juan Domingo Perón” es el que encabeza el gobernador Gildo Insfrán.

Esta afirmación categórica de la legisladora fue hecha en el marco del operativo “Por Nuestra Gente, Todo”, que retornó este sábado 10 en la EPEP N° 365 en el barrio Virgen del Rosario de la ciudad de Formosa, con instalaciones colmadas por la presencia del mandatario en su apertura.

En el inicio de su alocución, Parola hizo hincapié en la importancia del legado del general Perón. En particular, a las “20 Verdades del Justicialismo”, al marcar que “son la columna vertebral y la guía de quienes abrazamos este gran movimiento que es el Partido Justicialista”, pero “sin excluir, por supuesto, a quienes no lo son”, ya que los peronistas “no somos ni sectarios ni excluyentes, como dice siempre nuestro Gobernador”.

Y reafirmó que los militantes que “abrazan la causa nacional y popular entienden que el centro de las políticas públicas es el ser humano”, por eso, “una de estas verdades, dice que el Peronismo tiene dos brazos: el de la ayuda social y la justicia social, y con ellos se da al pueblo un abrazo de justicia y amor”.

De modo que “si hoy tuviéramos que representar o explicar qué quiere decir esta afirmación, sin ninguna duda, este operativo ‘Por Nuestra Gente, Todo’ es el ejemplo más claro de ese abrazo que el Gobierno peronista del compañero Gildo (Insfrán) le da al pueblo formoseño”, acentuó.

Después de decir esto, Parola analizó que “es innegable” que en la Argentina “estamos atravesando una realidad muy trágica”, a causa “de las crueles medidas que lleva adelante el Gobierno nacional”, en el que incluso “no tienen ningún reparo en decir que han venido a destruir y vaciar al Estado, echando trabajadores de la Administración Pública Nacional, desguanzando organismos. Y todo esto genera ruidos mediáticos para que peleemos entre nosotros, mientras ellos por detrás llevan a cabo este plan macabro que es destruir a la Argentina”, lamentó.

Sin embargo, en contraste con esto, “en Formosa tenemos el placer que nos gobierne el compañero Gildo”, observando que “estamos viviendo quizás dos realidades paralelas”, ya que, por un lado, está el presidente Javier Milei “que traba los aumentos para los jubilados nacionales, desfinancia a los organismos públicos, sobre todo, a los que están en las provincias para que desde ellas no se pueda reclamar a nivel nacional lo que nos corresponde”.

Y por el otro, “en Formosa, un gobernador que no solo jerarquiza el trabajo del empleado de la Administración Pública, sino también a los jubilados y pensionados”, subrayando que “ya llevan acumulado un aumento del 80% en los haberes de este año”.

A su vez, reiteró la legisladora de UP que “el Gobierno de Milei nos está haciendo pasar situaciones que no tienen comparación”, pero aseguró que a pesar de eso el Modelo Formoseño sigue fortaleciendo las políticas educativas, sociales, productivas y todas las demás.

“Por eso, somos una provincia que el país entero mira desde que tenemos como gobernador al compañero Gildo, la que es parte de la Argentina”, subrayó y marcó que aunque la oposición vocifere lo contrario, “el pueblo formoseño no les da cabida”.

Del mismo modo, reprobó el hecho de “caer tan bajo de ir a Buenos Aires a rascar la olla con el tema de la pandemia, para hacer carroña o el carancheo que hacen de un tema tan difícil y tan duro no solo en el sentimiento de los formoseños, sino de todo el mundo que atravesó el COVID-19. Y hacen esto solamente porque el año que viene terminan sus mandatos y no tienen propuestas y se han manejado siempre buscando por otros medios lo que no pueden lograr en las urnas, lo que habla de la miseria humana que representan como oposición en Formosa”.

En otro tramo de su encendido discurso, la diputada sostuvo que “tenemos una gran responsabilidad, pero no solamente de quienes ocupamos una función pública, porque la historia una vez más nos está interpelando, es decir, el presente nos está desafiando y el futuro nos está esperando”.

Ante esto, “tenemos las herramientas y el proyecto político del gobernador Insfrán, que es el único que representa al Peronismo después de Perón”, porque es “el único dirigente político de la historia argentina que ha hecho verdadero Peronismo”, respaldó.

Y sumó que esto lo viene ejecutando “a través de un proyecto político pensado en Formosa, con los fundamentos doctrinarios y filosóficos justicialistas que se sostienen en el tiempo y muestran resultados por los cuales el pueblo lo acompaña de manera contundente en las elecciones”.

Es así que exhortó a demostrar que “la resistencia a las medidas crueles de este Gobierno nacional y la reconstrucción de la Argentina justa, libre y soberana que todavía soñamos serán posibles desde el norte, de la mano del compañero Insfrán”.