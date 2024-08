“Con amor y compromiso vamos a trabajar para modificar esta situación”, afirmó el Gobernador

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, presidió este sábado 10 el regreso del operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo” en el barrio capitalino Virgen del Rosario, donde en el marco de su discurso se refirió a “la realidad que estamos viviendo en la Argentina”, enfatizando que “no estoy dispuesto a ser un entregador de los intereses de la Patria”.

Al dirigirse al multitudinario público que se hizo presente en la Escuela Nº 365, establecimiento educativo que albergó la edición del OPNGT, el mandatario dijo que “tenemos dirigentes políticos que son genuflexos, que creen que consiguiendo tal vez migajas para sus provincias van a resolver el problema, pero nadie se realiza en una nación que no se realiza”.

“Yo podía ir a firmar cualquier cosa, supuestamente para beneficiar a Formosa, pero si ese beneficio no es para el bien común de nuestra nación, no es otra cosa que ser un entregador de los intereses de la Patria. Y yo no estoy dispuesto a eso”, reafirmó, categórico, según recabó la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Aseveró que “no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a seguir transitando”, puesto que en la democracia “a través de elecciones libres”, se tendrá la posibilidad de “cambiar el rumbo de nuestra nación”.

En esa línea, marcó que “el año que viene es clave, donde podremos repensar nuestros votos” y dar “una demostración de que el amor siempre vence” al odio.

“Nosotros, con amor y compromiso, vamos a vencer y modificar esta situación”, subrayó.

Anuncios

Además de destacar el trabajo de toda la semana en la atención de las necesidades de los vecinos del barrio Virgen del Rosario, así como las prestaciones de servicios y asistencias que se desarrollaron este sábado, el gobernador Insfrán resaltó que se firmó el acta para licitar la construcción y la ampliación de la red de desagües pluviales y para la repavimentación de la calle Martín Rodríguez.

A su vez, también anunció la próxima licitación para la repavimentación de la calle Avellaneda, al igual que la refacción de las instalaciones del Club Defensores de Villa del Rosario.