Beneficiarios que no pudieron concurrir el día de pago asignado, pueden hacerlo todavía

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, llevó tranquilidad a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia 2 que por diversos motivos no pudieron concurrir a cobrar el día de pago asignado por terminación de DNI, al sostener que pueden hacerlo todavía en cualquier sucursal del Banco Formosa.Así lo indicó durante la conferencia de prensa de este domingo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En la oportunidad, el titular de la cartera económica provincial indicó que este lunes retorna la actividad bancaria normal, correspondiéndoles el cobro a los beneficiarios del IFE cuyos DNI terminan en 8 de la inicial M a la Z.En la ciudad de Formosa se abonará en las cuatro sucursales del BF a 1.615 beneficiarios, con lo cual se completa el número de 3.507 beneficiarios con DNI terminados en 8.En el interior, en las distintas sucursales del Banco Formosa se realizará el pago a los DNI terminados en 8 de la M la Z, 1.540 en total este lunes, completando la cantidad de 3.318 beneficiarios.El ministro Jorge Ibáñez aclaró que “aquellos que por cualquier circunstancia no hayan podido concurrir a la sucursal el día establecido según la terminación de su DNI, pueden hacerlo en cualquier momento”, no así los DNI terminados en 9 que deben aguardar el día de pago fijado.Asimismo, manifestó que continúa el cronograma de pagos de ANSES con los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino cuyos haberes no superan los 18.952 pesos, con los DNI terminados en 1.También, este lunes se acreditarán los montos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo, a los DNI terminados en 1.En cuanto a la Tarjeta Alimentar, comenzará el cronograma con los DNI terminados en 0 y 1.Por otra parte, se hará entrega de las tarjetas magnéticas en el marco del programa de ayuda individual a los cooperativistas a los DNI terminados en 0, correspondiente a la segunda etapa de este plan.En una primera etapa, recibieron sus tarjetas 1.715 cooperativistas, quienes sumados a los 900 de esta segunda etapa superarán los 2600 beneficiarios. En la Provincia, son 3500 los cooperativistas que serán alcanzados por esta ayuda.Este lunes, será el turno de los cooperativistas de esta ciudad, quienes retirarán las tarjetas de la sucursal del Banco Nación; en Clorinda, de la sucursal del Banco Nación; en El Espinillo, del Correo Argentino; en Ibarreta, de la sucursal del Banco Nación; en Ingeniero Juárez, de la sucursal del Banco Formosa y en Pirané, de la Sucursal del Banco Nación. Todos en el horario de 7 a 9.El funcionario precisó que tras la inscripción del cooperativista en el programa, es el Ministerio correspondiente el que aprueba la ayuda y notifica a la Subsecretaría de Economía Social el listado de los beneficiarios como así el día y hora de pago.La Subsecretaría de Economía Social comunica a las cooperativas dicha información. Para cualquier consulta, los interesados deben comunicarse con la Subsecretaría, solicitar turnos vía telefónica al 3704 4430293 o al correo electrónico subeconomiasocial@formosa.gob.ar, Belgrano 505, planta baja.