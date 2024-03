Los comercios denuncian fuerte caída de las ventas

Gialluca afirmó que, a los consumidores que no pueden comprar alimentos o medicamentos, “no se les puede pedir paciencia, pues ese temple solo lo tienen hoy, quienes no pasan necesidades”-

Un grupo importante de comerciantes de nuestra provincia solicitaron a la Defensoría del Pueblo que, Inste al Gobierno Nacional más precisamente al Ministerio de Economía a cargo del Lic. Luis Andrés Caputo, para que se adopten medidas urgentes y específicas para abordar los desafíos actuales y crear un entorno propicio para la recuperación económica. Alertaron que la caída en las ventas en los comercios minoristas se acentuó en los primeros dos meses del 2024 y continúa durante este mes de marzo, por lo cual entienden que muchos se verán forzados a reducir personal o incluso bajar las persianas definitivamente. Denunciaron que suben los servicios, los alquileres y también los salarios, haciendo la salvedad que eso no quiere decir que los empleados no lo merezcan, el problema es que no hay ingresos como para soportar todos los gastos. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, se comprometió a realizar las gestiones necesarias y remarcó que la baja de la inflación registrada por el INDEC, no puede ser solamente producto de un enfriamiento de la economía, que es igual a recesión, sino que se deben tomar las medidas urgentes para que los consumidores no continúen perdiendo su capacidad adquisitiva, sin olvidarse de los comercios minoristas, de manera que todos tengamos previsibilidad y certidumbre, porque cuando no existen, sucede lo que estamos viviendo hace tiempo, donde los alimentos indispensables aumentan desmesuradamente sin ningún justificativo real.