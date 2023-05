“Si hay reelección es porque el pueblo formoseño se siente representado por sus candidatos”, sostuvieron

El diputado provincial por el Partido Justicialista y actual candidato a renovar la misma banca, Carlos Hugo Insfrán, se refirió a la masiva concurrencia y gran apoyo de los congresales en el Congreso Provincial del Partido Justicialista, que se llevó a cabo el domingo 21, donde se concretaron los candidatos para las elecciones legislativas y ejecutivas del próximo 25 de junio.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recabó datos brindados por el legislador quien afirmó: “Esto, para el Peronismo formoseño no es raro, cuando se ve convocado para llevar adelante y defender el modelo de provincia que todos ya lo han adoptado como propio siempre está predispuesto al acompañamiento. No es ninguna novedad, ni llama la atención la amplia convocatoria y el fervor que sentía en el Congreso Provincial del PJ”.

Seguidamente, denunció que “no hay propuestas del lado opositor, a lo único que se dedica es a tratar de evitar que el pueblo formoseño se exprese”.

Y agregó: “El pueblo formoseño quiere expresarse y no buscar atajos para que no lo dejen hacerlo. Si hay reelección es porque se siente representado por sus candidatos y lo reelige y va por más, porque el Modelo Formoseño le va a seguir dando todo lo que les falta”.

“Formosa es una provincia joven y ha crecido muchísimo, nadie lo puede negar, no puede ser de que vengan a cercenar incluso sin una propuesta superadora. No denuncias, no proscripciones”, sostuvo firme.

A esta situación, el diputado Insfrán la definió como “algo inédito”.

Por último, indicó que “cada vez el pueblo se siente menos acompañado por la oposición, incluso hasta los que comparten el pensamiento ideológico”.

“Creo que se están equivocando de rumbo, porque es difícil querer instaurar el pensamiento de los porteños, porque los formoseños tienen esclarecido sus usos y costumbres y desde ahí se a seguirá construyendo una provincia pujante y de inclusión como lo viene haciendo el gobernador Gildo Insfrán con el Modelo Formoseño que es para todos”, cerró.