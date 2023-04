Gratitud de la familia del doctor Lippmann por el homenaje que se le brinda a su progenitor

Sin dudas, ha impactado en los emotivo de su familia el reconocimiento que el gobierno provincial realiza al extinto doctor Adolfo Lippmann cuyo nombre será impuesto este jueves al Hospital de Día del barrio 2 de Abril de esta ciudad.

Fue Gabriel Lippmann,el hijo de quien es el destinatario del homenaje de las autoridades locales, quien manifestó su gratitud por este gesto y además por la verdadera cadena de manifestaciones públicas de personas que avalan la trayectoria ejemplar de su padre.

De allí que Gabriel haya decidido agradecer tantas muestras de afecto a través de una nota personal y familiar que se transcribe a continuaciób:

“Estamos conmovidos, fuertemente movilizados, pero para nada sorprendidos del afecto y el reconocimiento que se está haciendo hacia papá.

“A veces las coincidencias impactan, pero después de haberse ido, algunos sueños me dejaron perplejo e inundado en llanto porque me permitían al estar dormido conversar con el, asistirlo, traerlo a la vida otra vez.

“Pero hubo un sueño demasiado vívido, donde me decían que él estaba vivo en secreto.

“Y que lo tenían "revivido" en un hospital especial para él.

“Iba disimuladamente zigzagueando los controles que lo mantenían ahí internado en secreto, lo saludaba, me daba la mano y me decía "por fin querido. Por fin viniste, ¿donde estabas?" Y se arrancaba el suero, se incorporaba y no íbamos.

“Hoy después de un tiempo de haber soñado eso se hace realidad , un sueño que directa o indirectamente hacía referencia a esto.

“¡Que tenga su hospital!.

“Incluso en aquel sueño, ese hospital quedaba sobre la misma calle que ahora se materializa este. Que este si, es de verdad.

“¿Casualidad? "Creer o reventar" como dicen.

“Y sé que es imposible, pero ayer pasé y sentí un poco el espíritu de papá de nuevo envuelto en vida.

“Luchando por su pueblo incansablemente una vez más.

“¡Gracias! ¡Infinitamente, gracias! Sé que no es para mí ni es para nosotros, pero ni se imaginan toda la emoción profunda que la familia estamos viviendo”.

En la fotografía que ilustra esta nota, Gabriel Lippmann aparece en compañía de su señora madre.