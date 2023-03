Levantaron cortes de la RN 86 y RP 4 luego de más de una semana de interrupciones al tránsito

En la sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, a las 9:30 horas, se dio inicio a una -Reunión de Trabajo-, de la cual participaron, los Referentes del corte de la Ruta Nacional Nº 86 y Provincial Nº 4, integrantes de la Comunidad La Primavera, Sres. Eriberto Machagay, Adrian Palacios y Eduardo Díaz, quienes, con un grupo de originarios, mantenían desde hace 7 días totalmente interrumpidas estas trazas, ante la demanda de trabajo para los jóvenes. Esta medida, provocaba graves perjuicios a los docentes de todos los niveles de los distintos establecimientos educativos de la zona, a niñas/os y adolescentes que no podían concurrir con normalidad a clases y también repercutía negativamente en el trabajo que diariamente llevan adelante los diversos trabajadores del sector de la salud en los Centros respectivos y Hospitales ubicados en las principales Localidades aledañas, no siendo ajenos los comercios y transporte en general que al no existir caminos alternativos, dependían siempre de la voluntad de los manifestantes para poder trasladarse desde un punto a otro dentro de nuestro territorio provincial. De esta primera Reunión de Trabajo, participó también por la Agencia Territorial Formosa del Ministerio de Trabajo de la Nación, el Dr. Orlando Ortellado y el Sr. Cristian Benitez, por el Instituto de Pensiones Sociales de Formosa (IPS) las Sras. Irma Mereles y Mabel Amarilla, el Sub. Alf. Darío Gabriel Ferrero, por Gendarmería Nacional, quienes fueron recibidos por el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, el Secretario Letrado, José Porfirio García y el Encargado de la Oficina de Reclamos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Dr. Julio Néstor Santander. Iniciado el diálogo entre las partes, Gialluca manifestó la necesidad de habilitar canales de diálogo con los presentes a fin de ir avanzando sobre la solución de la solicitud de trabajo genuino que los mismos peticionan, para lo cual, estamos acostumbrados conforme a la experiencia que tenemos en estos conflictos, donde siempre se enfrentan los derechos de los manifestantes y el derecho a circular libremente por nuestras rutas entre otros, “no podemos ofrecer lo que no tenemos desde este Organismo de la Constitución”, por lo que, debemos enfocarnos en trabajar coordinadamente, nación, provincia y municipios, para encontrar salidas diversas a este conflicto y llevar tranquilidad y previsibilidad a todos los vecinos de las distintas localidades que se encuentran en cercanías a los cortes antes mencionados. El Dr. Ortellado, propone la necesidad de coordinar acciones de trabajo conjunto con el Instituto PAIPPA, el Ministerio de la Producción y Ambiente, el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), la Subsecretaría de Empleo, los Municipios, la Agencia Territorial Formosa del Ministerio de Trabajo de la Nación, Ministerio de la Comunidad, la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos provinciales y nacionales, para generar trabajo genuino, especialmente en la producción de materias primas, colaborando con herramientas, semillas y asesoramientos de los técnicos, de modo tal que todo lo obtenido posteriormente, sea ofrecido y vendido como lo vienen haciendo en la actualidad un grupo numeroso de integrantes originarios de la Comunidad de La Primavera, que se dedican a trabajar la tierra y con ello, pueden ir sustentando las necesidades de sus grupos familiares. A su turno, las Representantes del IPS, se comprometen a realizar un entrecruzamiento de datos, para conocer quienes tienen beneficios sociales y la posibilidad de aquellos que puedan inscribirse para obtener algunos de los mismos, lo que quedará a disposición de las partes, para la semana que viene, teniendo en cuenta que en este momento se están trasladando a su nueva Sede por la calle Corrientes Nº 348. El Representante de la Defensoría del Pueblo de Nación en Formosa, se compromete a asistir con su cuerpo técnico y brindar asesoramiento confeccionando los CMO (Certificados Médicos Obligatorios) para la obtención de las Pensiones Nacionales, tal como se viene realizando en otras Comunidades Originarias. Por otra parte, el Ombudsman Provincial, informa a los presentes, que el antiguo puente que se utilizaba para transitar entre Laguna Naineck e Isla Puen de madera sobre el riacho El Porteño fue clausurado meses atrás por la Municipalidad por su grave deterioro que pone en peligro la seguridad de las personas. Como consecuencia de los cortes de la Ruta Nacional 86 y la intersección de la Ruta Provincial 8, vecinos decidieron por cuenta propia habilitar la clausura para el paso de motociclistas y peatones a pesar del peligro que ello representa. Por ello, advirtió que, el Puente Angelito es una vieja estructura de madera construida sobre el riacho El Porteño como parte de la ex ruta 86 con una antigüedad de casi 90 años que con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento sufrió graves deterioros en su estructura que en principio dejó de ser utilizado por vehículos automotores para luego ser clausurado actualmente para el paso de motociclistas y peatones, siendo declarado como un Patrimonio Histórico. Por último, las partes acordaron: 1) Gestionar la asistencia alimentaria para las familias integrantes del listado adjunto, debiendo los mismos, informar a la Defensoría del Pueblo, en el menor tiempo material posible, el número de integrantes de cada grupo familiar, la existencia de personas discapacitadas, mujeres embarazadas y adultos mayores; 2) Realizar el cruzamiento de datos de todos los interesados que se encuentren en condiciones de acceder a un beneficio social nacional o provincial a través del Instituto de Pensiones Sociales, del total de 35 personas aproximadamente, cuyo listado fuera proporcionado por los Referentes de la Comunidad de La Primavera en este Acto, pudiendo posteriormente los mismos, optar por constituirse en titulares de dichos beneficios y 3) La convocatoria a una próxima -Reunión de Trabajo Ampliada-, para el día 11 de abril a las 9:00 horas en la Ciudad de Formosa, a la cual, se invitará a los Intendentes que poseen Competencia y Jurisdicción en la Comunidad de La Primavera, con más los Organismos del Estado Nacional, Provincial y toda otra Autoridad elegida democráticamente, a fin de ir avanzando en la búsqueda de soluciones a los planteos formulados por los presentes, especialmente lo relacionado a la creación de empleo genuino para los jóvenes de la Comunidad de La Primavera. Ante esto, los Referentes, manifiestan su total conformidad y en consecuencia, celebrada la Asamblea correspondiente, se procedió al levantamiento de los cortes de rutas antes citados.