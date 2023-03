La oposición buscó imponer una agenda caprichosa y alejada de la gente, por intereses políticos mezquinos

Los bloques de senadores de Juntos por el Cambio y de Unidad Federal intentaron imponer, hoy, una agenda legislativa caprichosa y alejada de los temas que en verdad le preocupan a los argentinos y las argentinas, por intereses políticos mezquinos. Al no conseguirlo, prefirieron huir del recinto de la Cámara Alta, dejar sin quórum la sesión y postergar proyectos que le pueden dar soluciones inmediatas a distintos sectores de la sociedad.El presidente del interbloque de senadores y senadores nacionales del Frente Todos, José Mayans, destacó que la intención del oficialismo fue armar “una sesión de consenso” en la jornada de hoy, pero la oposición eligió “una sesión de imposición” y, cuando no lo consiguió, se fue del recinto, en lugar de cumplir con su obligación y trabajar para construir leyes a favor de la población.El formoseño sostuvo que, hoy, a los bloques opositores poco le importaron la ley Lucio, la exención del pago del impuesto a las ganancias por la realización de guardias para el personal del sistema de salud, como la situación de la justicia en la provincia de Santa Fe, la ley de alcohol cero y la ley de lengua señas, así como las normas que agilizan trámites para jubilados y personas con discapacidad, o el Plan Nacional para niños con cardiopatías congénitas, entre otros. “Han demostrado que poco le importan las leyes sociales”, disparó.“En el país están pasando hechos graves y el pueblo argentino necesita saber qué piensan las fuerzas políticas”, explicó el senador peronista, al cuestionar la retirada de los bloques de Juntos por el Cambio y de Unidad Federal. E insistió que desde el oficialismo “cuando hacemos un temario es para trabajar”, al reclamar la misma actitud a sus oponentes, quienes –según indicó- “vinieron a la sesión con la excusa de la prelación de temas para su tratamiento, para no sesionar”.En realidad, indicó, lo que buscaron los opositores fue tratar sólo los temas que ellos proponían y luego irse del recinto. “Les pedimos que reflexionen sobre la actitud que tienen. Nosotros siempre estamos listos y presentes para trabajar y les pedimos que tengan una actitud de coherencia con las cuestiones que plantean”, completó.La vicepresidenta del interbloque FdT, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que la oposición “hace años que viene tratando de impedir que este Senado funcione” y hoy “Juntos por el Cambio y Unidad Federal, el grupo que el senador Snopek lidera, no quisieron tratar varios temas”, como los pliegos de designación de cuarenta jueces federales para distintas provincias del país.“Lo que hicieron fue un papelón, una vergüenza, lo positivo de todo esto es que se corrió el velo sobre cómo piensan y actúan”, indicó la senadora mendocina. “Hoy, demostraron lo que son: soberbia y mezquindad para tratar los temas que le importan a los argentinos y a las argentinas”, remarcó.La presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, interpeló a sus colegas opositores para ver si en verdad querían “impedir el tratamiento”, en la sesión, de asuntos como la ley de alcohol cero, la simplificación del trámite para la fe de vida de jubilados y para la gestión de certificados de discapacidad y la ley del plan nacional de cardiopatías congénitas. “¿Quieren quitar ambos bloques de Juntos por el Cambio y de Unidad Federal el orden del día 643, para que trabajadores y trabajadoras de la salud no paguen ganancias por hacer horas extras en las guardias?”, disparó entre otras preguntas.Y hasta le recordó que a propuesta de Juntos por el Cambio también se buscó retirar del temario “el proyecto del senador Kueider (Unidad Federal) para tratar sobre tablas”, referido a la baja de las tarifas eléctricas en zonas cálidas.Al inicio de la reunión, el senador santafesino Marcelo Lewandowski había solicitado el tratamiento sobre tablas del proyecto de fortalecimiento de la justicia penal federal de la provincia de Santa Fe, votada hace dos días en la Cámara de Diputados. La respuesta de la oposición fue proponer un cambio del temario y evitar el debate. Y, luego, volvió a elegir su ya reconocida táctica: la retirada del recinto y las declaraciones por redes sociales.