Profundizan controles de salubridad e higiene en todo el ejido urbano

La Dirección de Bromatología del municipio capitalino intensificó durante esta semana los operativos de control en locales comerciales distribuidos en toda la ciudad, tendientes a constatar la correcta higiene y salubridad de alimentos y bebidas.

En ese sentido, inspectores del área comunal constataron un caso de transporte de alimentos de manera irregular: productos lácteos -yogures y quesos- eran transportados en un vehículo particular que no es apto para ello, puesto que al no contar con la refrigeración adecuada han perdido la cadena de frío. Esta situación motivó el decomiso de 540 litros de yogur bebible y 6,840 kg de queso untable.

Del mismo modo, se dio continuidad a los habituales controles para garantizar el cumplimiento a la normativa vigente, como la posesión del carnet de sanidad, habilitación comercial y la correspondiente fumigación, como así también la venta de bebidas alcohólicas dentro del horario permitido.

Para finalizar, desde Bromatología Municipal remarcaron que todas estas intervenciones apuntan a la regularización de actividades comerciales para resguardar la salud de toda la población.