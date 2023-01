La Defensoría solicitó intervención de CAMMESA y de la Secretaría de Energía de Nación

Gialluca afirmó que, los usuarios de energía eléctrica, no nos piden multas, sino un servicio regular y seguro durante las 24 horas del día. Estos colapsos energéticos de Transnea, también nos perjudican en tener un normal abastecimiento de agua potable, por lo que esperamos acciones de la Secretaria de Energía, CAMMESA, el ENRE y también de REFSA y el EROSP-Ante los reclamos y quejas de usuarios del sistema energético provincial, por altas, bajas y cortes de energía, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, solicitó a la actual Secretaria de Energía de Nación y a CAMMESA, que exijan e intimen a las empresas transportistas a “mejorar e invertir en las redes de alta y ultra tensión”, pues en estos días de gran demanda energética, “los colapsos de tensión vienen dejando sin este servicio esencial a un gran número de barrios tanto de Formosa, chaco y corrientes”. Gialluca, denunció, que en las últimas audiencias públicas, que participamos en el año 2022 “ya habíamos denunciado la fuerte y e videntes faltas de inversiones de TRANSNEA, lo que repercute siempre contra las distribuidoras y finalmente perjudica gravemente a los usuarios residenciales y comerciales en todo el nea, especialmente en Formosa”, toda vez que desde que no contamos con otra interconexión, dependemos en un 100% de la energía eléctrica que llegue a nuestro territorio, de manera ininterrumpida y con calidad para luego ser distribuida como corresponde”. Podemos comprender, las altísimas temperaturas, los incendios y otros factores naturales, que nadie puede manejar, pero, estas inestabilidades energéticas no son nuevas y las habíamos advertido en su momento, sobretodo porque sabíamos que estos primeros meses del presente año 2023, se iban a dar con muy altas temperaturas y faltas de lluvias, lo que originan un panorama perfecto, para que el transporte de energía a cargo de Transnea, Litsa y otras firmas. “tuvieran que haber tomado nota de los hechos descriptos”, sin embargo, como siempre, los sistemas de contralor del Estado Nacional y Provinciales, dejan mucho que desear, y somos los usuarios los únicos perjudicados, pagando aun abultadas facturas por un servicio público esencial.