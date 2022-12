Solicitan tomar mayores precauciones por estafas virtuales en los días de fiestas

Se le restituyó la totialidad del dinero sustraído virtualmente de una cuenta sueldo a un empleado municipal

Gialluca resaltó que, los $ 256.305 sustraídos de una Cuenta Sueldo que había sufrido reiterados robos virtuales, fueron devueltos a su titular con más la suma de $45.389 en concepto de intereses-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, procedió a notificar formalmente al Señor Bordón Juan de Rosa y a la Sra. Buenaventura Vargas del Acta en la cual consta la devolución de la totalidad de la suma de dinero sustraídas en distintos momentos de la Cuenta Sueldo de este empleado municipal, quienes venían ahorrando este dinero, pues ambas personas deben someterse a distintas operaciones quirúrgicas. En este caso, se resaltó, además, la intervención de la Subsecretaria de Defensa del Consumidor y Usuario, quien dio curso a las Intimaciones concretadas contra la Entidad Bancaria y que permitieron que estas personas recuperaran su dinero. Gialluca advirtió a toda la ciudadanía en general que, en estas fechas, de muchas actividades significan un mayor volumen de transacciones comerciales; y para los estafadores también es una oportunidad para salir a la caza de desprevenidos con más facilidad. La Navidad y Año Nuevo, concentran la mayoría de los factores de los que se aprovechan los ciberdelincuentes, hay una demanda masiva de productos de todos los rubros para regalar, campañas de marketing en medios y redes sociales, la búsqueda por la mejor oferta y el apuro por cerrar la compra antes de que llegue la fecha o el producto se agote. El Phishing es un delito consistente en engañar a las personas para conseguir datos personales, por ejemplo: claves de acceso y contraseñas, números de cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito, identidades, etc. Es similar al "cuento del tío", pero se lleva a cabo por redes sociales, aplicaciones, sitios web o servicios de mensajería. Habitualmente, crean una página web similar a la de alguna organización conocida y envían de forma masiva correos electrónicos requiriendo actualización de datos. El Correo Argentino, suele informar que se registraron aparentes operaciones en la cuenta bancaria, o que la cuenta del usuario fue bloqueada, entre otras excusas y colocan el enlace a la página web falsa. La estafa propiamente dicha ocurre cuando alguien compra, por ejemplo, un producto de un valor alto en la web y nunca lo recibe. Los lugares más conocidos de compra online son seguros. El problema es cuando te mandan un enlace con un producto muy atractivo a un precio bajo o las ofertas en redes sociales. La gente se entusiasma y hace la transferencia. Por ello, aconsejamos que debemos tener en cuenta que: * La principal acción es no brindar ningún tipo de datos personales. * No guardar su información en el pc, teléfono, tableta, google, etc. Nunca almacene la información de su tarjeta de crédito en sitios web de compras y ni en los navegadores web. * No hacer clic en los links si no está absolutamente seguro. * Usar contraseñas únicas para cada tienda en línea. Nunca reutilice las mismas credenciales en varios sitios web. * Examinar las URLs o links de los comercios. ¿Ve una “L” en lugar de una "i"? Mire de cerca los URLs y si no está seguro, no haga clic. Las marcas de renombre tienen sitios web simples y claros. * Para realizar cualquier tipo de operación bancaria o comercial, hacerlo desde una red de WIFI privada y una computadora personal. * Si se es víctima de un delito, realizar inmediatamente la denuncia ante la dependencia policial más cercana a su domicilio (comisaría de su barrio) o el Ministerio Público Fiscal de Turno o en la Sede de la Defensoría del Pueblo sito en calle Padre Patiño Nº 831 o a través de sus correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar.