El hospital de El Colorado puso en marcha el nuevo servicio de cirugías oftalmológicas

En la primera jornada quirúrgica se concretaron intervenciones de cataratas, glaucoma y pterigion a 20 pacientes.

Este jueves 1 de diciembre, en un día trascendente para la salud pública provincial, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, puso en funcionamiento en el hospital de El Colorado, el nuevo servicio gratuito de cirugías oftalmológicas que estará a disposición de los vecinos de esa localidad y de otras cercanas de la zona.

En el día inaugural, fueron llevadas a cabo con total éxito, cuatro cirugías de glaucoma, 12 de cataratas y 10 de pterigion, sumando un total de 26 intervenciones que se realizaron a 20 pacientes, oriundos de El Colorado, Villafañe y Villa Dos Trece.

La práctica estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario, encabezado por los oftalmólogos cirujanos Ángel Peña y Federico Brizuela, quienes trabajaron de manera articulada con médicos, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, anestesistas, circulantes y asistentes sociales, entre otros profesionales de los distintos servicios del nosocomio.

En relación a ello, Peña comentó que, en la jornada anterior, del miércoles 30 de noviembre, se llevó adelante la evaluación de 30 pacientes “de los cuales, de acuerdo a los exámenes, se determinó que 20 de ellos requerían intervención”.

A todos se le realizaron los estudios pre quirúrgicos “de laboratorio y electrocardiograma”, y se agregaron los estudios oftalmológicos de rigor: “ecometría, fondo de ojo, ecografía ocular, paquimetría, tonomotría, lámpara de hendidura y retinometría” que se efectuaron en el hospital con equipos móviles, adquiridos por la cartera de salud provincial, indicó el especialista.

Equidad

Por otra parte, en relación a la importancia de la implementación de esta nueva prestación gratuita, el director del nosocomio de El Colorado, doctor Rafael Silva, elogió la decisión del Gobierno de la Provincia porque “beneficia a los pacientes, sobre todo, a aquellos que no cuentan con obra social y no tienen posibilidades de acceder a este tipo de cirugías, porque no pueden viajar hacia la capital y los costos en centros privados son muy elevados”.

En esa línea, agregó que las intervenciones tienen, además, un alto valor porque en muchos casos “no sólo mejora la salud visual del paciente, sino que también mejora notablemente su calidad de vida”.

Asimismo, puso de relieve que el nuevo servicio “significa una muestra más de equidad dentro de nuestro sistema de salud provincial, porque le da a la persona que lo necesita, la oportunidad de acceder a este servicio gratuito y de calidad, en el lugar donde vive o le queda más cerca de su domicilio”.

Al concluir, Silva agradeció al gobernador Gildo Insfrán “por esta posibilidad que nos da, de contar con este servicio y de poder beneficiar a tantas personas, no sólo con las cirugías en sí, sino también con las evaluaciones y controles pre y pos quirúrgicos, además del seguimiento correspondiente, en cada caso”.