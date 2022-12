Arranca este lunes la preinscripción online para escuelas primarias de Clorinda y Capital

Este lunes 5 de diciembre arranca la preinscripción online para los alumnos y alumnas ingresantes al primer grado del ciclo lectivo 2023 en las escuelas que están en la órbita de las delegaciones zonales de las ciudades de Clorinda y Formosa Capital, tal como se informó desde la Dirección de Educación Primaria, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE).

El mismo será a través del sitio web de la cartera educativa provincial: https://formosa.gob.ar/eduacion/inscripcionprimaria/ que estará habilitado a partir de las 7 horas del día lunes 5 y se extenderá hasta las 23:59 horas, del martes 6.

El director del área, el profesor Juan Meza, al referirse a este tema en una entrevista con AGENFOR, dijo que esta medida tiene como objetivo que “la inscripción sea de una forma equitativa teniendo en cuenta la capacidad de las aulas en cada una de las escuelas de dichas delegaciones”.

En ese sentido, resaltó los modernos edificios de ‘techos azules’ que tenemos en Formosa, “con todas las condiciones necesarias para recibir entre 25 a 30 alumnos, en promedio”.

Y así también “darle mucha agilidad y evitar las largas colas, sobre todo en las zonas más pobladas”.

En cuanto a cómo acceder al link para poder inscribirlos dijo que encontrarán todas las indicaciones publicadas en la página del Ministerio de Cultura y Educación y de la Dirección de Nivel.

“Y también los padres con el buscador podrán identificar la escuela más cercana al domicilio o a la que ellos decidan”, acotó.

Por otro lado, en caso de no ingresar al sistema, el funcionario sostuvo que se pueden acercar a la escuela, “donde los docentes y directores estarán a disposición para ayudar a los padres ya que sabemos que por allí puede suceder que alguno de ellos no esté tan familiarizado con la informática, o no se tienen los elementos necesarios”.

En resumen, la idea “es facilitarle el proceso de preinscripción”, reiteró.