Comenzó la misión de los Gobernadores del Norte Grande en Estados Unidos

Dio inicio este lunes la gira por Estados Unidos de los gobernadores de la región del Norte Grande de Argentina, durante la cual desarrollarán una nutrida agenda que incluye encuentros con inversores, organismos multilaterales y reuniones políticas en las que se analizarán las oportunidades de inversión en las 10 provincias que integran la región.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán integra la comitiva junto a sus pares Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Jorge Capitanich (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta); y, en representación de la Provincia de Tucumán, el vicepresidente de la Legislatura provincial, Regino Amado.

También, el ministro del Interior Eduardo De Pedro y el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI) Ignacio Lamothe.

La primera actividad oficial tuvo este lunes 26 en Washington con la presentación de la delegación en la Embajada de Argentina en Estados Unidos. Luego se desarrolló un encuentro de trabajo con “Think Tanks” en esa misma dependencia, bajo el título “El potencial del Norte Grande en la relación bilateral con Estados Unidos: energía, seguridad alimentaria, minería y reconversión eléctrica”.

El encuentro de trabajo fue con Wilson Center, Inter-American Dialogue, Council of Americas, Eurasia Group, Fundación NDI (Think Tank del Partido Demócrata), Fundación IRI (Think Thanks del Partido Republicano), Atlantic Council, CSIS.

“Estos días serán muy importantes para la promoción de las economías regionales, con el objetivo de aumentar la exportación de nuestras provincias a los Estados Unidos y la captación de inversiones” consideró el gobernador Gildo Insfrán.

Acompañan al primer mandatario provincial, el ministro de Economía Jorge Ibañez y el subsecretario de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información, Lucas Vicente.

Agenda

El martes 27, mantendrán reuniones con directivos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El miércoles 28 la comitiva oficial participará de un encuentro con empresarios y autoridades de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. En tanto el jueves, en el cierre de las actividades en Washington, Wado de Pedro celebrará encuentros con autoridades diplomáticas del país del Norte, que tendrán como eje central el análisis y el fortalecimiento de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos.

En paralelo, los gobernadores tendrán reuniones con autoridades gubernamentales estadounidenses, ligadas a inversiones en minería, tecnología, producción, sostenibilidad, comercio, exportaciones y políticas alimentarias.

En este punto los gobernadores de Chaco, Santiago del Estero y Formosa mantendrán una reunión en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) con el presidente del Comité Consultivo Internacional del Algodón, Patrick Packnett. Durante la reunión se discutirán temas de tecnología, producción, sostenibilidad, comercio y exportaciones.

Por último, la comitiva oficial emprenderá viaje rumbo a Nueva York, donde participará de un encuentro con autoridades de la American Society/Council of the Americas (AS/COA), organización cuya misión es fomentar la comprensión de los problemas políticos, sociales y económicos contemporáneos que enfrentan América Latina, el Caribe y Canadá.

La jornada concluirá con una reunión junto a inversionistas, científicos, importadores y distribuidores de productos argentinos.