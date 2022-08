Se levantó definitivamente el corte de la RN 81 a la altura de Bartolomé de las Casas

Gialluca afirmó que, en este último corte de ruta existieron autores materiales e intelectuales, siendo estos últimos, los que impedían el levantamiento de esta medida de fuerza, a pesar que todos los puntos reclamados ya habían encontrado respuestas y soluciones, con lo cual, el perjuicio generado se extendió a todos los que tenían el derecho a transitar libremente por nuestras rutas nacionales y provinciales-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, conjuntamente con el Titular del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) a cargo de Esteban Ramirez, señalaron que se obtuvo el levantamiento del corte de la RN Nº 81 a la altura de Bartolomé de las Casas, el cual, llevaba varios días y que venía perjudicando tanto a vehículos livianos, de cargas, ambulancias, transporte de caudales y otros al no existir en la zona caminos alternativos. En relación a los reclamos, desde el Organismo de la Constitución, se informó que todo lo relacionado al aprovisionamiento de agua potable en dicha Comunidad, existe una zona provista por redes y otra que es abastecida mediante camiones cisternas, siendo que uno de ellos tuvo un desperfecto mecánico, a lo que se le sumó la faltante de gasoil y ello hizo resentir el traslado de agua potable desde la Localidad de Ibarreta, pero desde inicios de esta semana, este punto ya había sido solucionado. Por otro lado, en relación al pedido de Pensiones Nacionales, el Titular del ICA Esteban Ramirez, acordó recopilar toda la documentación necesaria para coordinar las gestiones pertinentes por ante el ANSES Formosa a cargo del Ing. Ricardo Oviedo, advirtiéndose que, como en todo beneficio social, solamente pueden acceder al mismo quienes reúnan los requisitos establecidos por ley. El Ombudsman Provincial, les solicitó a las Referentes que estaban llevando adelante esta medida, la cual constituye un delito tipificado en nuestro CPA, que todas las Instituciones y Organismos del Estado Provincial, tienen sus puertas abiertas para atender las necesidades de las diversas Comunidades Originarias existentes en nuestro Territorio. Gialluca advirtió que, en este caso, más allá de los reclamos efectuados, hemos podido documentar la intervención activa de un productor agropecuario que estuvo presencialmente en el corte de ruta y no tuvo ninguna empatía para encontrar un equilibrio entre las miles de personas que necesitaban transitar por esta Ruta Nacional y el reclamo planteado por un reducido número de mujeres originarias, por lo que, el Funcionario Provincial, “llamó a la reflexión a quienes pretenden involucrarse en actividades políticas, pero sin ninguna clase de compromiso social, pues los cortes de rutas además de ser un delito, una vez que se han visibilizado los problemas, el Estado Nacional, Provincial o Municipales, actúan siempre en consecuencia, por lo que, no es necesario continuar con estas conductas marginales que lo único que hacen es agravar los perjuicios y extenderlos a toda nuestra sociedad y esto es así, puesto que, se les termina engañando a la gente y tergiversando la realidad de los hechos, con la complicidad sistemática de los multimedios nacionales afines a determinados sectores políticos”.