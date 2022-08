El Consejo Profesional de la Abogacía celebró el Día del Abogado

Desde el Busto de Juan Bautista Alberdi, el Presidente del Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa, Doctor Horacio Gorleri, significó la importancia de esta fecha y la convocatoria ante la figura de un gran patriota nacional que fijó las bases de la Constitución Nacional.

Con presencia de autoridades del Gubernamentales, del Consejo Profesional de la Abogacía, Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, abogados y abogadas, público en general, se realizó este lunes 29 de agosto, en el busto a Juan Bautista Alberdi, Dean Funes y 25 de Mayo de esta Capital, el Acto Central por el Día del Abogado.

“Un día de especial significado, porque al rendirle homenaje a Juan Bautista Alberdi, revalorizamos nuestro trascendental protagonismo en la historia de la patria. Los abogados somos y seremos siempre espadas y escudos, pero súbitos del imperio de la Ley, vasallos de sus métodos e ideales, con la firme convicción de que en la defensa de la libertad y del ideario republicano la lucha siempre será eterna”, reflexionó.

Valoró el Doctor Gorleri la impronta superadora de los “abogados y abogadas” afirmando que “un abogado no sólo se perfecciona en la Facultad de Derecho, sino que se desarrolla en los pasillos de tribunales, en las cátedras, en la magistratura y en la vida política en general”.

“Así como el genial Alberdi, los abogados construimos una Nación, una Nación, que nos podrá reclamar por errores, pero que deberá reconocernos que la conquista de derechos no ha cesado y ese legado nadie podrá olvidar. Cuando se juzgue a nuestra generación, no exenta de dificultades, advertirán que detrás de cada nuevo derecho está el esfuerzo de algún colega”, reflexionó.

Asimismo, llamó a no bajar los brazos y redoblar esfuerzos en el camino de la profesión: “Allí donde existe una arbitrariedad, una injusticia, un desconocimiento de derechos, una necesidad, somos llamados a intervenir. La profesión de abogado se ejerce, se vive, no es recomendable para seres tibios. Es para quienes tenemos la firme convicción de que en el lugar que nos toca ocupar, solo hay una sola opción, la de transformar”.

“Por esa razón estamos hoy aquí, frente a su busto que lo rememora, porque Juan Bautista Alberdi fue un revolucionario, un transformador y ese espíritu es el que nos debe incitar. Trabajamos por un país más justo pero el ideal de justicia es complejo y se construye también redimiendo a los excluidos y asfixiados”, puntualizó.

Fue categórico al recordar la enorme labor y valor de Juan Bautista Alberdi como un hombre que no se amilanó y vivió en un tiempo de divisiones, de problemas institucionales y económicos; y lejos de ocuparse de diatribas, se encargó de sentar las bases de la organización nacional”.

Finalmente se dirigió con un mensaje a la juventud, a los nuevos abogados que son el futuro. “Y me permito dirigirme en forma particular a los jóvenes colegas, para decirles, que estamos aquí, que no entregamos la posta, aún no nos rendimos”. “Estamos para recordarles que todo lo malo que hicimos deben evitar y todo lo bueno imitar y acrecentar. Estamos para decirles que nos sentimos orgullosos de ustedes, de su compromiso porque la mayoría entendió cuál es su responsabilidad en un tiempo complejo”.

“Sin lugar a dudas este día histórico, para nosotros, es un día de festejo porque es el día en que los abogados renovamos nuestro deber con alegría y esperanza porque honroso es el destino de aquellos a los que le ha sido confiada la dignificad de defender a sus semejantes”, enfatizó para cerrar su discurso del Doctor Horacio Gorleri.

Una profesión de excelencia y formación constante

La Fiscal de Estado de la Provincia, Stella Maris Zabala, consideró oportuno destacar la fuerza, empuje y dedicación de todos las abogadas y abogados formoseños, al tiempo que envió sus más cordiales saludos en esta fecha. Recordó que, la Fiscalía de Estado, en coordinación con el Consejo Profesional de la Abogacía y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial trabaja arduamente en todo lo referido a capacitaciones.

“En Formosa estamos trabajando mucho en capacitación de los abogados, ahora con un curso de primer nivel: la Diplomatura sobre “Géneros y Violencia de Géneros para Abogados y Abogadas”, a cargo de la Doctora Marisa Herrera”. “Además, contamos con profesores muy formados de distintas partes del país para dar las clases”, resaltó la letrada llamando a todos los abogados a seguir luchando y ejerciendo dignamente la profesión en los distintos frentes judiciales.

Honrando la figura de Juan Bautista Alberdi

Seguidamente, la Doctora Viviana Taboada, Presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, manifestó la enorme felicidad que representa acompañar las festividades por el Día del Abogado en Formosa. “Honrando la figura de Juan Bautista Alberdi, que fue el creador de las bases y puntos de partida para la organización nacional. Fue un hombre polifacético, muy admirado e inteligente. Fue músico y dramaturgo. Una persona muy valorada como organizador de la República Argentina. Para nosotros es muy importante su trabajo y su legado”, subrayó.

Consideró también que el trabajo del abogado es arduo desde afuera, como desde adentro en los distintos poderes judiciales. “Generalmente iniciamos como abogados empleados en las oficialías de los juzgados y vamos realizando la carrera judicial, rindiendo los concursos para llegar a los cargos de responsabilidad y compromiso”, comentó la Doctora Taboada.

Para completar, la Doctora María Higiniea Sena, Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Gobierno de la Provincia, comentó que el Día del Abogado representa una fecha muy especial, en conmemoración del natalicio de un gran jurista como lo fue Juan Bautista Alberdi.

“La celebración data del año 1.958; cuando la Federación Argentina de Colegios de Abogados, estatuyó este día en homenaje a su memoria por la noble labor de los abogados”, puntualizó la Doctora María Higinia Sena recordando que eligió esta profesión desde muy pequeña por su inclinación a las leyes.

“Tenía inclinación hacia las leyes; y siempre muy feliz de ejercer con honor y lealtad esta profesión y desde la función pública, con una tarea muy vinculada a todo lo referido a leyes, asesorando y apoyando al Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo en la coordinación y vinculación con el área de la administración de Justicia, funcionamiento de los registros y los dispositivos duales en casos de violencia de género junto con el centro de monitoreo”, agregó.