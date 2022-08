El autismo no puede prevenirse, pero su manejo y pronóstico puede mejorar si se llevan a cabo acciones de forma temprana

Se estima que en la Argentina más de 500 mil personas presentan algún grado de TEA, con mayor predominio en varones sobre mujeres. El número de quienes están dentro del espectro varía según distintos estudios. Hay algunos que hablan de una prevalencia en 1 de cada 44 niños y otros en 1 cada 10.000 personas. En Argentina este tipo de relevamientos habitualmente no existen y aparece por igual en todas las clases sociales, culturas y etnias-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, en base a los estudios llevados a cabo por especialistas en psicología de la Argentina, es fundamental el diagnóstico precoz del autismo, ya que permite acceder antes a los apoyos, servicios y terapias, además de que mejora los resultados del desarrollo, aumenta la participación en la escolarización ordinaria y reduce los apoyos necesarios a medida que los niños crecen. Frecuentemente, se les dice a los padres que esperen y actúen cuando les preocupe el desarrollo de su hijo. Esto significa que la edad media de diagnóstico se sitúa en torno a los cuatro o cinco años, con lo que se pierden oportunidades de apoyo temprano. Todo esto, ha llevado a que en argentina sea muy dificultoso tener cifras o datos relacionadas con las personas que poseen este trastorno y a su vez las diferencias que existen con el Asperger. Este síndrome es un trastorno dentro del autismo y se ha diferenciado muy recientemente del autismo típico, aunque se mantiene dentro del espectro autista. Todavía existe poca información sobre el pronóstico de estos niños, a quienes se denomina autistas de alto rendimiento. El motivo es que se considera que, los niños con Asperger, comparados con otras formas de autismo, cuentan con mayor probabilidad de convertirse en adultos independientes y llevar una vida absolutamente normal. Aunque las similitudes entre Autismo y Asperger son muy evidentes, también se pueden destacar algunas diferencias. En el autismo, todas las alteraciones son muy evidentes en los tres primeros años de vida, mientras que en los niños con Asperger (aunque se encuentre dentro del espectro autista) no existe evidencia de retraso cognitivo y, en su gran mayoría, tienen una capacidad intelectual por encima de lo normal. En muchas ocasiones el diagnóstico se realiza en la adolescencia o más tarde, aunque muchos padres empiezan a detectar que su hijo tiene síndrome de Asperger cuando tiene entre dos y siete años. Las principales características son: un desarrollo social anormal (tienen muy pocos amigos o ninguno), un uso del lenguaje extraño (inventan palabras, repiten frases o aprenden a leer por sí mismos) y la presencia de rutinas y rituales (comer siempre en un mismo plato o interesarse por un tema de forma desorbitada). Así en el: a) Lenguaje. Los autistas presentan retraso en el lenguaje, en cambio los niños con Asperger hacen gala de un vocabulario sorprendente porque llega a ser incluso pedante o demasiado culto, que se nota más cuando hablan de algún tema que está muy relacionado con el tema por el que estén interesados. b) Movimientos. La torpeza de movimientos parece ser más característica del síndrome de Asperger, aunque no hay un consenso de los expertos sobre este rasgo y, además, la variabilidad de las alteraciones entre los afectados en muy alta. c) Memoria. Los niños con Asperger son muy capaces para el almacenamiento de muchos detalles, suelen presentar una buena memoria de repetición, pero su principal problema es su falta de capacidad para integrar toda esa información. Causas del autismo y del síndrome de Asperger: los factores implicados en el autismo son similares en el síndrome de Asperger y abarcan las alteraciones genéticas (es cuatro veces más frecuente en el sexo masculino), los factores intrauterinos y los del parto como la anoxia (falta de oxígeno) que da lugar a un desarrollo neurológico anormal. Las estructuras cerebrales dañadas son la corteza, la amígdala y el hipocampo, que son áreas muy importantes para el aprendizaje y las emociones. Las infecciones durante el embarazo podrían producir estos trastornos, pero no hay una sola causa, sino muchas. Lo que sí está demostrado es que su origen no es sociológico y que la causa puede ser de origen neurobiológico. El número de afectados por autismo es de uno por cada 15.000 sujetos, aunque cuando se habla de alteraciones menos graves, la frecuencia aumenta a uno por cada 1.000 individuos y disminuye a uno de cada 100 cuando se habla de las formas leves de autismo. En cuanto al síndrome de Asperger, aunque hay menos investigaciones, parece que suele darse en 1 de cada 300 individuos y que es, por lo menos, entre dos y tres veces más común que el autismo infantil.