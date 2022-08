Defensores del Pueblo piden a Secretaría de Energía suspender segmentación tarifaria frente a marcados inconvenientes operativos y regulatorios

Frente a la falta de información sobre puntos esenciales de la segmentación energética, entre los que se señalaron, necesidad de ampliar los topes a los subsidios para las provincias del Norte Grande, modificación tarifaria sin celebrar Audiencias Públicas, necesidad de que los incrementos tarifarios tengan en cuenta las variaciones salariales de los usuarios, los criterios utilizados para establecer los diferentes Niveles existentes que producirán la pérdida de subsidios a miles de familias que deberán destinar mayores porcentajes de sus ingresos para pagar las facturas de un servicio público esencial, llevó a solicitar la no aplicabilidad de la segmentación tarifaria, hasta tanto se cumpla por parte de la Secretaría de Energía con los antes enumerados. El Ombudsman Provincial por Formosa, propuso ante los marcados problemas operativos y regulatorios que se le presentan a la Secretaria de Energía de Nación, para aprobar las Resoluciones con los nuevos valores tarifarios "Suspender la Segmentación Tarifaria” que pretende aplicarse a partir del 1ero de Septiembre. Esta postura, fue apoyada y acompañada por la unanimidad de los Defensores del Pueblo de todo el País. Gialluca, afirmó, que hasta conocer realmente hasta donde llegará la segmentación y como se instrumentará, lo que evidencia que la misma “se hizo a las apuradas”, siendo muy compleja su instrumentación, incluso para las propias Distribuidoras, en nuestro caso REFSA SA, toda vez que las mismas no tienen las bases de datos para aplicar las subas a partir del 1ero de septiembre hasta el 31 de octubre, es necesario su no aplicación. Agregó el Defensor del Pueblo por Formosa, que, por otro lado, los nuevos precios estacionales de la energía eléctrica (PEE), no tendrán efectos hasta que el ENRE, confeccione los nuevos cuadros tarifarios para Edenor y Edesur y además la Secretaria de Energía, debe enviar a las Distribuidoras y Cooperativas, siendo necesario la publicación de las bases de datos para instrumentar correctamente la segmentación. Todo es una “gran incertidumbre”, por lo que esperamos la suspensión de la segmentación tarifaria, pues no se sabe tampoco, como quedará la situación de colegios, hospitales y Clubes de Barrios entre otras numerosas situaciones. -El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, participó del III Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), llevado a cabo en la Ciudad de Resistencia, los días viernes 26 y sábado 27, donde también se conmemoraron 10 años de vida Institucional de la Defensoría del Pueblo del Chaco a cargo del Dr. Bernardo Voloj. En los diversos bloques se abordaron temáticas de actualidad, encontrándose presente la actual Interventora del ENRE Soledad Manin. Así el Profesor Dr. Sebastián Danuzzo de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (UNNE), expuso sobre los conflictos que surgen por el uso de plataformas digitales, normativas aplicables y posibles soluciones a los cada día más reiterados casos de ciberdelitos y las responsabilidades de las entidades bancarias. Por su lado, la Directora del Consejo Nacional Consultivo de Políticas Sociales Natalia Mainoldi, informó sobre la marcha del Programa Accionar Identidad, donde las Defensorías del Pueblo continuarán trabajando conjuntamente con los Registros Civiles en cada Provincia, con la finalidad de que todas las personas sin necesidad de que intervenga la justicia acceda al derecho humano de la identidad. Gialluca, acompaño esta propuesta de modo que podamos continuar con los Certificados de Pre- Identificación, instrumento que posee carácter de Declaración Jurada y permite el registro de los datos de las personas indocumentadas y que les sirve para gestionar el acceso a sus derechos humanos básicos, con vigencia por 6 meses y prorrogable por igual período. La problemática de los Créditos UVA y los Planes de Ahorro para la adquisición de vehículos, llevó a los Defensores del Pueblo a solicitar una urgente reunión con la IGJN de manera que se transparenten los valores de los vehículos, frente a los graves abusos existentes, donde los consumidores quedan atrapados con cuotas impagables y donde las empresas que los ofrecen terminan cobrando el precio de dos o tres vehículos para acceder a un móvil, donde las personas ni el seguro pueden elegirlo libremente. Se logró la aprobación de un pedido al Ministro de Economía y al de Transporte de Nación, para federalizar los subsidios o compensaciones al transporte público de pasajeros, de modo que se eliminen las actuales asimetrías existentes, con beneficios inentendibles tanto para CABA como para el AMBA. Pidieron la inmediata aplicación de la Ley de Etiquetado, como también la necesidad de construir canales de diálogos con la Superintendencia de Servicios de Salud de Nación, frente a los incumplimientos de las obras sociales para con sus afiliados. Por último, entre otros temas, se abordaron, la dispersión de precios de los combustibles y la necesidad de que se adopten medidas objetivas para evitar los quiebres de stock o faltantes que terminan perjudicando a todo el país.