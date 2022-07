El Municipio está llevando a cabo un programa de castración por acumulación en barrios de la ciudad

La Municipalidad capitalina, por medio de su Dirección de Zoonosis y Protección Animal, está desarrollando un operativo para castrar mascotas por acumulación, el que se realiza en domicilios donde dan asilo a un número considerable de animales, y que no cuentan con la posibilidad de brindarles un servicio para un correcto cuidado.

Beatriz Segovia, titular del área comunal, precisó “la acumulación de animales suele darse, en ocasiones, porque la gente trata de dar una mano con el tránsito o quiere adoptar, pero a veces así no se los ayuda porque no están en las condiciones ideales, en oportunidades permanecen hacinados, se muerden entre ellos, hay pariciones, etc., entonces esta predisposición a veces no es la correcta”, sostuvo.

“En el operativo que desarrollamos en estos casos, castramos a todos los animales de una sola vez, tal como ocurrió el martes pasado con 20 perros en un domicilio particular del barrio Eva Perón, todos de pertenecientes a una sola casa”, detalló Segovia. “En la oportunidad, se les hace firmar un acta de compromiso al dueño para que no incorpore más mascotas, y la comuna los castra, los vacuna y se compromete a hacer un seguimiento del caso”.

La funcionaria comunal instó a tener en cuenta “que los animales son seres vivientes, respiran, tienen corazón, y si comenzamos a pensar de esta forma la gente va a considerarlos de otra manera, porque no son objetos para acumularlos, ya que eso puede ocasionar daños si no se da en las condiciones necesarias”, dijo. “A esto estamos sumando la campaña antirrábica, con la que vamos casa por casa pidiendo certificados y vacunando, en caso que no tengan la dosis, actualmente en La Nueva Formosa respondiendo a un pedido de vecinos”, comentó.

“En relación a esto – dijo Segovia por último – el pasado martes, también se castraron 28 animales en el CeMAA, y con el programa PROMEPO, en la jurisdicción cinco, lo hicimos con 70 mascotas aproximadamente. La próxima semana está programada otra castración por acumulación en el barrio Juan D. Perón, donde ya hemos realizado el relevamiento tal como lo hacemos previamente para este operativo”, concluyó.