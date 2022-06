Recomendaciones para un fin de semana largo con máxima seguridad vial a la hora de conducir

Gialluca denunció que, 8 de cada 10 vehículos, no respetan la distancia reglamentaria-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, ingresamos a un fin de semana largo y centenares de personas aprovecharán para realizar diferentes viajes, utilizando nuestras rutas provinciales y nacionales, por lo que, sugerimos tener en cuenta una serie de medidas para evitar siniestros viales y poder así disfrutar los paseos sin que surjan contratiempos; toda vez que, la mayoría de los accidentes pueden evitarse si cada uno trabaja desde la prevención y respeta las normas viales. Desde la Dirección de Seguridad Vial que funciona en el Organismo de la Constitución, afirmaron que, las Medidas de Seguridad Vial para Cuidarse y Cuidar a los demás podemos agruparlas en: *Controlar la velocidad: se recomienda disminuir en 10 km/h la velocidad habitual en la que se suele circular. Además, no hay que exceder de los 90 km/h en ningún tipo de situación, inclusive si se encuentra permitido, si el clima lo amerita y si el camino está en buenas condiciones. Este hábito aumentará la seguridad tanto propia como la de los otros. * Mantener la distancia: esto permitirá disponer de más tiempo para poder realizar la maniobra correspondiente en el caso de un accidente propio o ajeno. Este espacio de seguridad se debe respetar con los vehículos que estén delante, detrás o a los costados. Gialluca señaló que, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de Argentina (CECAITRA), “afirmó que, 8 de cada 10 vehículos no respetan la distancia reglamentaria y que por ley es de 2 segundos, pero está demostrado que en muchas situaciones resulta insuficiente y se recomiendan 5 segundos como medidas precautorias para evitar accidentes con el vehículo que circula por delante. Cuando se transita a 100km/h, el vehículo recorre 30 metros por segundo. Un recorrido de 2 segundos significa 60 metros de distancia de seguimiento entre vehículos, que equivalen a una extensión de 2 canchas de tenis. En tanto, los 5 segundos de distancia recomendados representan una cancha de futbol profesional, queda claro entonces que así, se multiplican las chances de evitar riesgos innecesarios”. * Usar el cinturón de seguridad: se trata del mejor método para salvar una vida. Es importante aclarar que todos los individuos que viajen en el vehículo deben utilizar el cinturón de seguridad. Para colocar de manera correcta el cinturón, éste debe pasar por delante del hombro, sobre la clavícula, el pecho, y por la cadera, a la altura de la pelvis, asimismo se debe evitar que presione la parte alta del abdomen. En el caso de las embarazadas, se debe colocar la cinta inferior por la pelvis, debajo del abdomen, y la parte superior por arriba del mismo, y la mitad de la clavícula. Por otro lado, los niños deben permanecer sentados en butacas especiales con sus respectivos cinturones, ya que los del auto no los protegen de forma apropiada. * Evitar el uso del celular: aunque la manipulación de dispositivos móviles se encuentre prohibida legalmente, existen muchas personas que lo hacen. Es importante señalar que estar utilizando el teléfono mientras se maneja, aunque sea usando el manos libres, reduce la capacidad de concentración que se necesita para conducir y realizar las maniobras correctas en caso de un accidente. * Incorporar el uso de cascos en bicicletas y motos: el casco funciona como barrera y previene el impacto entre el cráneo y la estructura con la que se golpea (por ej., la calle). Se absorbe la energía del golpe y, de esta manera, el cerebro golpea con menos fuerza contra el cráneo. Para que cumpla su función, el casco tiene que ser del tamaño correspondiente a la cabeza y quedar fijo, sin movimiento, y correctamente colocado. * En el caso de los peatones: es importante destacar que son los integrantes más vulnerables o frágiles del tránsito ya que no tienen ninguna protección corporal. En un choque entre un peatón y un vehículo, aún el más liviano, es el peatón el que, con mayor probabilidad, se llevará la peor parte. Para este grupo, recomendamos respetar las señales de tránsito, cruzar por los caminos correspondientes y prestar atención al circular por la vía pública.