Afirmó la Defensoría que en Formosa no existen actualmente viviendas para alquiler

Gialluca remitió un formal pedido a la Cámara de Diputados de la Nación para que se defina de una vez por todas cómo quedará la Ley de Alquileres y en este sentido reclamó “que cada bloque vote a conciencia y con conocimiento de lo que los inquilinos necesitan previsibilidad, y en este punto es el Estado Nacional quien debe garantizar que los precios sean justos, razonables y surjan de un promedio entre la inflación y los salarios-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, remitió un formal pedido al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Dr. Sergio Massa, a fin de que esta semana se pueda definir de una vez por todas el tema de alquileres, toda vez que esta importante temática se viene dilatando cada día más y creando graves perjuicios en los inquilinos, a lo que se le suma una fuerte incertidumbre. Recordó el Funcionario Provincial que, el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ha convocado a la Comisión de Legislación General, al haberse incluido incentivos fiscales para mejorar la oferta de alquileres. En la misma Actuación, se pidió también a todos los Diputados Nacionales por Formosa, resaltar que el tema de la vivienda es un derecho y no una gran incertidumbre o ilusión como sucede actualmente. Institucionalmente, también decimos que más allá de las críticas que se le puede hacer a la Ley de Alquileres, los verdaderos inconvenientes que existieron fueron que, esta empezó a regir justo cuando tuvimos la pandemia del Covid/19 en la Argentina, “lo que hizo que conviviera con un Decreto de congelamiento de los alquileres y la prohibición de los desalojos”. Obviamente que, los inquilinos prefieren 3 años a 2 y que también se inclinan por el aumento anual al semestral, como, asimismo, todos estamos de acuerdo en la excepción a los impuestos de Bienes Personales para inmuebles con un valor igual o inferior a $1.050.000, más beneficios para todos los monotributistas que pongan viviendas en alquiler y que se incorporen estos inmuebles al régimen de incentivo de la construcción privada.Situación de los Alquileres en Formosa: en la actualidad, en la Ciudad de Formosa, se dan claramente 2 situaciones. Por un lado, aquellos contratos firmados con la intervención de las inmobiliarias y los otros suscriptos únicamente entre particulares. Gialluca señaló que, los contratos firmados mediante inmobiliarias: son siempre de 3 años y la actualización es de un 55 a 58% anual conforme a la fórmula que combina la evolución salarial (RIPTE), con la inflación (IPC), tal como lo establece la Ley de Alquileres (27.551). En el caso de los contratos comerciales, se actualizan cada 6 meses. Para calcular el aumento del precio del alquiler, tanto los propietarios como los inquilinos pueden consultar el Índice de Contratos de Locación (ICL) que publica todos los días el Banco Central (BCRA) en su sitio oficial. Las garantías que se piden son: recibos de sueldos o monotributista al día más 1 o 2 garantes dependiendo del perfil financiero del inquilino, siendo que los garantes también deben presentar recibos de haberes e informes negativos que no están afectados al VERAZ ni al BCRA. Los precios estimativos que se están cobrando varían según el departamento o la vivienda tengan: 1 dormitorio, lo ofrecen entre $20.000 a $28.000 aproximadamente, los de 2 dormitorios, arrancan con una base de $50.000 en adelante. Se tiene en cuenta que en aquellos edificios donde las expensas son muy altas, disminuye en algo, el precio de los alquileres. En tanto, los contratos firmados entre particulares, se suscriben a tan solo 2 años y no son registrados, ni pagan los impuestos correspondientes, “únicamente se hace una certificación de firmas y como las escribanías no son agentes de retención, se procede de esa manera”. En estos casos, las actualizaciones de precios se hacen cada 3 o 4 meses. En ambas situaciones, la mayoría de la gente busca alquileres que sean cercanos a sus lugares de trabajo o a sus sitios de estudios. Por último, se pudo determinar luego de un relevamiento que, no existen prácticamente ofertas de viviendas para alquilar y las que están en ventas no se alquilan y sus precios son inalcanzables para cualquier trabajador, por lo que, la problemática de los alquileres en formosa es actualmente muy complicada y para ello necesitamos reglas claras y previsibilidad en la temática, puesto que, de esta manera, también estaremos eliminando los abusos y la competencia desleal.