Incautan cigarrillos por mas de medio millón de pesos
EN HORAS DE LA MAÑANA DEL DÍA DE LA FECHA PERSONAL DEL ESCUADRÓN 19 “INGENIERO JUÁREZ” DEPENDIENTE DE LA AGRUPACIÓN VI “FORMOSA”, INCAUTO UN TOTAL DE TRES MIL (3.000), PAQUETES DE CIGARRILLO MARCA RODEO, QUE SE ENCONTRABAN EN EL INTERIOR DE SEIS (6) CAJAS DE GRANDES DIMENSIONES, RESULTADO QUE SURGIÓ DEL CONTROL FÍSICO Y DOCUMENTOLÓGICO EFECTUADO POR PERSONAL DE LA FUERZA EN LA RUTA PROVINCIAL NRO 39 A LA ALTURA DEL PARAJE “CAÑADA NASSIF”, DEL DEPARTAMENTO MATACOS DE LA PROVINCIA DE FORMOSA A UN VEHÍCULO PARTICULAR UTILITARIO QUE TRASPORTABA LA CITADA MERCADERÍA SIN CONTAR NINGÚN TIPO DE AVAL PARA SU TRANSPORTE.
EL HALLAZGO SEÑALADO SE PUSO EN CONOCIMIENTO A LAS AUTORIDADES DEL JUZGADO FEDERAL NUMERO 1 DE FORMOSA Y A LA AFIP DGA DELEGACIÓN FORMOSA, QUIENES DISPUSIERON, LA IMPUTACIÓN DE TRES CIUDADANOS MAYORES DE EDAD POR ENCONTRARSE EN INFRACCIÓN A LA LEY 22.415 E INCAUTACIÓN DE LA MERCADERÍA Y DE LOS ELEMENTOS QUE RESULTEN DE INTERÉS PARA LA CAUSA.
EL AVALÚO DE LO SECUESTRADO ASCENDIÓ A LOS PESOS QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($567.855).