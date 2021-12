Rodríguez confirmó que ya son 38 los casos positivos detectados tras asistir a la recepción de un colegio capitalino

Además, valoró la colaboración de los padres y directivos de la institución para ubicar a los asistentes con el fin de testearlos para una detección temprana del virus y posterior control del foco de contagio.

La directora de Epidemiología de la provincia, Claudia Rodríguez, se refirió a la situación epidemiológica de Formosa, teniendo en cuenta los rebrotes de casos de COVID19 en el transcurso de estos últimos días, sobre todo, en el marco de una fiesta de recepción de un colegio privado de la ciudad capital.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) señaló que el aumento de casos progresivos en capital y en el interior de la provincia está asociado a tres motivos principales: el primero, en principio, tiene que ver con las personas que viajaron a otras provincias y retornaron a Formosa; y el segundo, a los contactos estrechos de aquellos que viajaron.

En tanto que el tercer motivo, es el que se sumó en estos últimos días, relacionado a “los eventos masivos en lugares cerrados”, específicamente las fiestas de recepciones de egresados de colegios secundarios, que implican la concurrencia masiva de personas con poca ventilación, resaltó.

A su vez, confirmó que, ya son 38 los casos positivos que surgieron de la recepción de un colegio privado de la Ciudad de Formosa, que se llevó a cabo hace, aproximadamente diez días, en un salón de fiestas cerrado, pero señaló que el Ministerio de Desarrollo Humano continúa realizando el rastrillaje de búsqueda activa de quienes hayan concurrido.

En este punto, la especialista agradeció la colaboración de padres organizadores y directivos de la institución que posibilitaron el acceso a la lista de personas presentes en el evento con el fin de ubicarlos para que se realicen el testeo indicado.

Por tal motivo, explicó que se hicieron hisopados a domicilio de los contactos estrechos; y también, destacó, que hubo personas que concurrieron espontáneamente a los centros de salud y hospitales a realizarse el test de control porque estuvieron en la recepción.

En este sentido, Rodríguez recomendó que todas aquellas personas que aún no fueron hisopadas y estuvieron en esa fiesta o estén relacionadas con personas positivas que estuvieron allí, concurran a hisoparse a cualquier centro de salud, hospital o UPAC; “porque de esa manera estamos previniendo y cortando la circulación del virus”.

Consultada sobre la vuelta a Fase 1, la profesional aclaró que “estamos en otra situación epidemiológica, no tenemos la cantidad de casos como en esa ocasión y ahora contamos con gran porcentaje de vacunados en primera, segunda y terceras dosis de la vacuna contra el COVID19”.

Y remarcó que el protocolo es el mismo, es decir “la cuarentena obligatoria durante 10 días en un CAS” o en domicilio, dependiendo del protocolo; y de la misma manera, para contactos estrechos, el aislamiento sigue siendo domiciliario, por eso “es importante que aquellas personas que fueron a hisoparse o no lo hicieron y no tienen aún su resultado, no concurran a otro evento masivo, ya que es clave mantenerse aislado en la casa para evitar la propagación hasta tener los resultados” insistió.

Al concluir, Rodríguez enfatizó en continuar con las medidas de cuidado, como ser el uso de barbijo, distanciamiento social, la no aglomeración de personas en lugares cerrados, que sean ventilados, no compartir mate tereré o vasos; y añadió que “también es importante vacunarnos, no sólo completar el esquema de vacunación, sino iniciarlo para quienes aún no lo hayan hecho”.