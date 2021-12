Oficialmente Educación cerró el Ciclo Lectivo 2021

En un clima de fiesta y mucha emoción, el Ministerio de Cultura y Educación realizó el Cierre del Ciclo Lectivo 2021 en la E.P.E.P. N°365 "Ramón Gumersindo Acosta" del barrio Villa del Rosario, donde estuvieron presentes estudiantes, profesionales de la educación, familias y autoridades ministeriales.En ese marco, el Ing. Luis Basterra, ministro de Cultura y Educación, sostuvo: "Esta escuela es simbólica del Modelo Formoseño que nos ha propuesto el gobernador Insfrán, es una escuela que demuestra el sentido de la inclusión, el sentido de darle un lugar a cada uno de ustedes, niños que ahora pasan a una nueva etapa. Entre ustedes hay compañeros de los que se tienen que sentir muy orgullosos, el caso particular de Rodrigo que me conmueve, que viviendo en el Lote 111 y enfrentando con coraje la vida, siguió eligiendo esta escuela porque sus compañeros lo han ayudado".Además, agregó: "Desde aquí nos toca cerrar este ciclo, y como tal significa que vuelve a iniciarse pero que también permite que otros inicien un ciclo como el que van a comenzar ustedes el año próximo, aférrense a esa consigna: ?sueña y volaras? ustedes, niñas, niños, jóvenes formoseños, en nuestra provincia no tienen límites para seguir evolucionando y desarrollándose, aprovéchenlo, tomen dimensión de esta sensación de emoción que les da el ser parte de un grupo que hoy se despide, pero que va perdurar. Yo, como decía nuestro querido Alberto Zorrilla: ?con muchas juventudes acumuladas? me acuerdo de mis compañeros de la primaria. Estos recuerdos le van a quedar a ustedes para siempre".A su turno, la Prof. Analía Heizenreder, subsecretaria de Educación, dijo: "Un acto muy lindo, muy emotivo que llega directamente al corazón porque todos sabemos lo difícil que fue este año, uno fuera de todo lo previsto y que nos tomó así, cerrándolo con presencialidad plena en toda la provincia de Formosa, con todos nuestros alumnos presentes, vacunados, con una plantel docente comprometido y por sobre todas las cosas, con una familia orgullosa de sus hijos y de este Sistema Educativo que hizo un esfuerzo inmenso, para que todos ellos puedan continuar con la tarea de escolarización en todos los niveles y modalidades. Tuvimos un año diferente, pero no menos exitoso, cerrándolo hoy de esta manera, estamos realmente orgullosos del Sistema Educativo, la planificación es la que ordena y nos permite llegar a este 17 de diciembre, completando así, el Calendario Escolar".Con esta ceremonia, no solo concluyó un año escolar más para niñas, niños, jóvenes, adultos y profesionales del Sistema Educativo Formoseño, sino el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, ya sea como estudiantes, por pertenecer al cuadro de honor, tener la honra de portar las banderas tanto Provincial como Nacional, transitar su escolaridad y/o egresar como lo hicieron muchos de ellos."No se olviden niños que esta fiesta es de ustedes, trabajamos mucho todo este tiempo para este acto, ustedes niños son los protagonistas. Les digo que no estén tristes, la pregunta de todos los días ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo estamos hoy? Estamos felices. La temática de este acto es Sueña y Volarás, es un atardecer que nos promete un amanecer venturoso. La capacidad de ustedes no tiene límites, aprendemos toda la vida. Egresamos de una escuela pública con excelentes docentes y maestros especiales. Quiero recordar al Dr. Alberto Zorrilla que en un acto de clausura similar dijo: "En esta escuela hay un clima místico" como no recordarlo a nuestro ministro Zorrilla", expresó la Prof. Ana Sosa, directora de la institución anfitriona.Asimismo, señaló: "En esta escuela hemos trabajado mucho la resolución socioafectiva. Muchas gracias a las familias por el acompañamiento, eso quiere decir que la escuela y la comunidad tienen muy buena relación, esta es la escuela que queremos, la escuela que tenemos, permitámonos estar orgullosos de nuestra escuela, donde damos lo mejor por nuestros niños, a quienes nos debemos, quienes nos dejan su infancia, nos regalan los niños y se van los preadolescentes. Entregamos a la sociedad niños capaces, inteligentes para comenzar nuevos desafíos. Durante este tiempo de pandemia hemos cumplido no solo con el objetivo pedagógico, sino que la escuela además funcionó como vacunatorio".Por su parte, la Prof. Marisa Goralczick, recalcó: "No todos los niños del mundo tienen la oportunidad que tienen ustedes, las herramientas necesarias para estudiar con una educación pública y gratuita. Estudien, abracen sus sueños, pongan esfuerzo, perseverancia y todo lo que sueñen lo tendrán. Sepan que los queremos mucho. Tengan un buen comienzo del secundario. Familias, gracias por tanto, sigan acompañándolos como lo hicieron hasta ahora, y recuerden: Lo más importante es vivir la vida valorando minuto a minuto; la vida es bella, solo hay que saber vivirla. A mis colegas: hemos recorrido estos caminos juntos, afianzamos el acompañamiento más que nunca. Gracias por caminar juntos. Gracias a todos y que tengan unas felices fiestas y bendecidas vacaciones".En esta oportunidad, los flamantes egresados fueron homenajeados con sus correspondientes diplomas y obsequios en reconocimiento a sus trayectorias escolares. Como así también, con la proyección de un emotivo video preparado especialmente para la ocasión."Al ver tantos niños y jóvenes lagrimeando me recuerda el sentido profundo que tiene la vida. Ustedes están finalizando una etapa y que parece que les deja un sabor de incertidumbre de qué es lo que va a venir, después de seis años de compartir tantas alegrías, tristezas, tantas emociones. Muy bien estuvo su directora diciéndoles que mañana hay un nuevo horizonte, que se los da la educación pública en nuestra provincia, a cada uno de ustedes de progresar, de continuar dentro de lo que es la formación de su ser. Quiero hacer un especial reconocimiento a las familias que en esta situación de pandemia han profundizado la vinculación con la escuela, les ha tocado involucrarse aún más en el proceso educativo y lo cierto es que la infraestructura, las posibilidades que tiene nuestra provincia, privilegiada en cuanto a la utilización de los recursos de la conectividad de nada hubiera servido si no tuvieran el acompañamiento de las familias y hoy estos niños, preadolescentes han cumplido con todos los objetivos pedagógicos que demanda nuestro sistema. Esto ha ocurrido a lo largo y ancho de toda nuestra provincia", subrayó Basterra.Acerca del recorrido escolar, Heizenreder, recordó: "El 2 de marzo comenzamos con presencialidad en la Provincia de Formosa, a excepción de Clorinda y Capital, las demás escuelas empezaron, ¿por qué?, porque tuvimos la vacunación, primero de los abuelos, de las personas con algún tipo de riesgo, después inmediatamente se tomó la decisión de políticas sanitarias de vacunar a los docentes y hemos tenido entonces, también, la posibilidad de comenzar las clases. Así fue continuando este esquema de vacunación de forma progresiva, rápida, muy criteriosa y eficiente. Y llegando de manera ordenada a toda la comunidad formoseña, tal es así, que después tuvimos todos los docentes vacunados, los padres y nos quedaban los alumnos en el medio, cuidados. Entonces, pudimos retomar la semi presencialidad, con horarios reducidos, con burbujas y lamentablemente, en el mes de mayo, con una decisión judicial que no nos permitió continuar con esto, privó a los formoseños recontinuar con el estatus sanitario y privó al pueblo formoseño de tener 1218 personas, hoy por ejemplo disfrutando esto en sus hogares, hoy nos están faltando por medidas que de ninguna manera fueron las adecuadas para la Provincia de Formosa. Pero somos disciplinados y hemos hecho caso a las medidas judiciales que se han tomado lamentablemente. Pero más adelante, con el esquema de vacunación rápida, eficiente, organizada que se llevó adelante además en las escuelas de nuestra provincia porque la infraestructura lo permite y la voluntad del equipo de salud para hacerlo en forma conjunta con una comunidad organizada, hoy tenemos a nuestros niños y jóvenes vacunados. Esa planificación, ese criterio médico, sanitario, por encima de todo que tomó nuestro Gobernador nos permite disfrutar de estos momentos y la verdad que estamos sumamente orgullosos".