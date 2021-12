IASEP otorgó un aumento del 20% a médicos

El Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) otorgó un aumento del 20% en el pago de prestaciones médicas, retroactivo al 1 de noviembre del 2021. A partir de esa fecha, los aranceles del interior se equiparan a los de Capital.

Explicó el organismo provincial que a partir del 1 de diciembre el valor de la consulta se abonará de acuerdo a la categoría: a) $820, b) $960 y c) $1020, mientras que el compromiso de los prestadores es de no cobrar plus bajo ningún concepto.

Además, las tres asociaciones que nuclean a los médicos, APS, Aclisa y Femefor firmaron un compromiso con el titular de la obra social, Claudio Samaniego de atender a los afiliados del IASEP todos los días que abran su consultorio, sin ningún condicionamiento (turnos asignados) como también a no solicitar orden de consulta por las prácticas realizadas (solo con la autorización de las mismas).

Se indicó asimismo que queda pendiente la negociación con los especialistas en anatomía patológica.