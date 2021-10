En el marco del Día Nacional de la Danza, el MFD realizará actividades de reflexión y visibilización con el objetivo de impulsar el tratamiento delProyecto de Ley Nacional de Danza Este 10 de octubre, Día Nacional de la Danza, el Movimiento Federal de Danza (MFD) prepara diferentes actividades en todo el país con el objetivo de pedir que se inicie el tratamiento del Proyecto de Ley Nacional de Danza presentado en el Congreso, el pasado 29 de abril por la senadora nacional Norma Durango. El proyecto no ha sido puesto en tratamiento pese a que senadores/as de todo el arco político manifestaron su aval y apoyo en diversas reuniones tanto presenciales como virtuales realizadas en las distintas provincias con integrantes del MFD.El principal objetivo de este proyecto es la creación del INDA, organismo de fomento que pueda poner en marcha políticas culturales de Estado para la danza, generando derechos para los y las trabajadoras del sector con una visión federal e inclusiva. En este sentido el proyecto incluye el hacer de todas las danzas que existen y las que puedan llegar a existir.Hasta el momento, y desde el año 2010, se han presentado diferentes proyectos de ley tanto en Cámara de Senadores como de Diputados sin lograr su debate en el recinto. Esta es la primera vez que se presenta un proyecto de ley conjuntamente entre una autoridad legislativa y un colectivo dancístico. A pesar de ello el proyecto, que cuenta con el aval de todo el bloque del Frente de Todos, no ha logrado aún ser puesto en tratamiento.En el marco del Día de la Danza, cada Región Cultural ( intérpretes, coreógrafos/as, docentes, investigadores, gestores de la danza de diferentes provincias) prepara conversatorios, charlas, funciones, vivos en redes sociales, etc. aprovechando esta conmemoración para visibilizar la necesidad de tener un Instituto Nacional de Danza. A nivel federal se realizarán acciones pidiendo al Ministro de Cultura de la Nación, Sr.Tristán Bauer y a la senadora Cristina del Carmen López Valverde, encargados de poner en tratamiento el Proyecto de Ley Nacional de Danza, el compromiso y el acompañamiento para que el proyecto comience a debatirse.Acciones a nivel federal:- TODES AQUELLES QUE QUIERAN SUMARSE PUEDEN SUBIR SU VIDEO arrobando al @movimientofederaldedanza y a su región: @mfd.nea @mfd.regionnoroeste, @mfd.centro, @mfd.buenosaires, @mfd.amba diciendo "Soy bailarinx/coreógrafx/gestorx/investigadorx. Señor Ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer, necesitamos que se ponga en tratamiento el proyecto de ley nacional de danza que fue presentado el 29 de Abril en el Congreso, por la Senadora Norma Durango”.- REENVIAR UNA CARTA VIA MAIL (ver link) AL MINISTRO DE CULTURA DE LA NACIÓN Tristán Bauer Y A LA SENADORA NACIONAL Cristina del Carmen López Valverde, en la que se pide el tratamiento del proyecto de ley- Cuantos más seamos más posibilidades tenemos de visibilizar esta necesidad. Se descarga la carta con el siguiente link https://drive.google.com/file/d/1HHsgZ9cfFHFiDNmtrRYdJRo1pdSHfDTI/view?usp=sharing *, y se envía desde cada correo entre el 5 y el 8 de octubre a los mails:- cristina.lopez@senado.gob.ar- privada.ministrocultura@cultura.gob.arMás información en nuestras redes: @movimientofederaldedanzaEl MFD es una fundación sin fines de lucro ni filiación político-partidaria que nuclea a Trabajadores de la danza de todo el país y se organiza desde 7 Regiones Culturales que abarcan las 23 provincias del territorio argentino.