“Todas las acciones del Gobernador son hechas con amor y con ese amor el pueblo irá votar el domingo”

El intendente de Riacho He Hé, Rubén Solalinde, destacó la construcción de diferentes obras en dicha localidad y aseguró que esto es gracias al primer mandatario provincial, el doctor Gildo Insfrán.

“Debido a su buena decisión política hoy tenemos importantes obras en marcha en nuestra localidad, como ser el sistema de desagüe cloacal completo con más de seis mil metros de tuberías, la estación de bombeo, el acueducto con siete kilómetros de distancia y hasta un centro de transformación de los residuos en material sólido”, detalló a AGENFOR.

Sobre esto último, profundizó: “Es una mega obra que tiene un gran pacto ambiental, de mejoramiento de calidad de vida, de salud y por supuesto, de la creación de empleo y motorización de la economía”.

Riacho 2023

Por otra parte, señaló que ya se encuentran planificando lo que sería la localidad en el año 2023. Afirmó a esta Agencia que la misma “se basa en calidad de vida, en salud, en educación, en producción y en distintos ejes del Modelo Formoseño”.

“Hoy tenemos en marcha la primera parte de la ampliación de la planta de agua potable, que consiste en la renovación de los motores y cañerías”, especificó y explicó que esto se da debido a que la obra ya posee sus años y teniendo en cuenta el crecimiento demográfico y las nuevas obras que se tienen para la localidad, se necesita tener la ampliación de la capacidad del sistema de agua potable.

“Esta etapa tiene como tiempo estimado tres meses, luego viene la segunda parte que es la construcción de otro reservorio y también la distribución hacia las nuevas urbanizaciones que aún no están contando con este servicio”, informó y añadió: “Este es el sector donde se van realizar las 40 viviendas que fueron firmadas dentro del Plan de Cien Obras para todos los Municipios de la provincia”.

Viviendas

En referencia a este Plan, el jefe comunal comentó que los primeros días de agosto se hizo presente en la localidad el equipo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para realizar la preinscripción a las familias que pueden ser beneficiarias. “Ya se iniciaron trámites y presentación de documentación”, informó.

“Seguramente en la segunda etapa se harán las visitas domiciliarias y por supuesto todo lo que va a corresponder al aspecto de la construcción de la obra que también apunta a la comercialización de ferreterías, ladrilleros locales y albañiles que van a trabajar en las mismas”, manifestó categórico.

Otras obras

Por otra parte, destacó que actualmente se está refaccionando el Hospital y la EPEP N°208 de Colonia Loma Hermosa.

También, puntualizó que se están ejecutando obras que se financian con fondos del Programa Por Nuestra Gente Obras y Servicios Municipales.

Entre ellas nombró al Gasoducto, indicando que “yaa se encuentra en la localidad de La Primavera, es decir, está a pocos kilómetros de nuestro pueblo”, celebró.

Además, “está el asfaltado que une nuestra localidad con Tres Lagunas, precisamente en el tramo de la Ruta Provincial N°6 y que nos va a permitir tener la posibilidad de que colonias que dependen de ambos lugares y que son productoras de alimentos, tengan una vida de servida rápida y segura”.

Pueblo agradecido

En contexto a todo lo enumerado, Solalinde expresó a esta Agencia: “Por todo eso, creo que este domingo 12, este pueblo agradecido y esclarecido va a brindar un profundo apoyo al Modelo Formoseño”.

En referencia al Gobernador, sostuvo: “Es el justo merecimiento para un hombre que da la vida por cada uno de los formoseños, que defiende la salud, que está pensando siempre en el progreso, en el bienestar y que no descansa un solo día para que en todo el territorio de la provincia de Formosa se sienta que hay un Estado presente”.

Para finalizar, declaró contundente: “Este Gobernador no paró ni en pandemia, no se rinde, no se arrodilla y supo vencer cuatro años de marginación del Gobierno de Mauricio Macri, las campañas mediáticas, las injurias y calumnias, porque todas sus acciones son hechas con amor y el amor siempre vence al odio y con ese amor el pueblo irá votar el domingo”.