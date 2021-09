Se presentó el libro “El Estado en tiempo de Pandemia”

Se llevó a cabo la presentación del libro “El Estado en tiempos de Pandemia, La defensa de la vida frente al virus y sus cómplices”, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 del Gobierno de la Provincia de Formosa.

La ceremonia tuvo lugar en el Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” y contó con la presencia de legisladores nacionales y provinciales, funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, representantes gremiales, autoridades de la UNaF y del IPP, la directora del Diario La Mañana e invitados especiales.

La presentación comenzó con el Dr. Aníbal Gómez, ministro de la Comunidad a cargo del ministerio de Desarrollo Humano, continuó con el Dr. Rodolfo Roquel, la profesora Florencia Muracciole y el diputado provincial Dr. Rodrigo Vera.

La obra resume las decisiones políticas tomadas por el Gobernador Gildo Insfrán, así como las acciones llevadas adelante en la Provincia de Formosa, para enfrentar la Pandemia del coronavirus.

El Dr. Aníbal Gómez afirmó que este libro sintetiza “toda la lucha que viene llevando adelante el pueblo y el gobierno formoseño para enfrentar a este virus”. Además, puso de relieve que, como cuestión importantísima en toda pandemia, destacada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la de contar con un fuerte liderazgo político y consideró que eso “lo tenemos en la figura de nuestro Gobernador el Dr. Gildo Insfrán, quien desde el primer día se puso al frente, tomando distintas decisiones para resguardar la salud y la vida”.





Posteriormente señalo que “Seguramente este libro pasará a la historia y será de mucha utilidad para quienes en un futuro desean consultar como se enfrenta a una pandemia en forma exitosa” manifestó.

El Dr. Roquel manifestó que “frente a la pandemia vino inmediatamente la reacción del Gobierno de la Provincia de Formosa, porque el Gobernador se dio cuenta qué era lo que pasaba y qué había que hacer para impedir que se causaran mayores males. Otros en cambio no entendieron esa realidad, dijeron estos van a aprovechar para sacar más votos, cada vacuna irá con un escudito peronista, esto es pura política, y era política, pero política sanitaria”.

Agregó que estas personas utilizaron su desconocimiento para crear una falsa realidad como hacían los sofistas, para tratar de engañar al pueblo, obstruir el trabajo que se estaba realizando, por eso el subtítulo habla de La defensa de la vida frente al virus y sus cómplices.

Lamentó “con profundo dolor como hombre de derecho, que con ayuda de personas a cargo de ciertos cargos en el Poder Judicial y de un juez que ni siquiera era un juez de carrera, sino un subrogante, la política sanitaria sufrió un descalabro del que afortunadamente ha podido lentamente recuperarse, pero que costó muchas vidas, mucho dolor y esfuerzo”.

Señaló Roquel que el libro es un “arma para que todos nos convenzamos de lo que realmente ocurrió y nos felicitemos por tener un gobierno que rinde cuentas a su pueblo de lo que ha hecho, como esta publicación”.





La profesora Florencia Muracciole, señaló que el libro presentado es la materialización del trabajo que se viene realizando en muchas áreas de gestión, desde hace muchos años, pero sobre todo lo que se vio reflejado en este año y medio de pandemia.

Resaltó que se posiciona como una herramienta que nos invita a reflexionar, ya que también se incluye la comparación del manejo de la pandemia en otros países, pero con el eje puesto en la provincia de Formosa, donde se priorizó “la defensa de la vida que todos pregonamos y a partir de ello todas las medidas sanitarias que se fueron tomando”.

El médico infectólogo Julián Bibolini comenzó su alocución afirmando que “estamos en mejores condiciones hoy, porque hemos trabajamos en equipo, el título de este libro nos dice como el Estado está presente ante el mayor desafío que tiene una población, una pandemia, una circunstancia terrible”.

Aseveró que “a medida que el virus llegaba a los lugares, veíamos lo terrible que era y no teníamos escapatoria. Sin embargo cuando uno trabaja en un lugar fenomenal y vive en uno de los mejores lugares como Formosa y tiene al mejor equipo, dice, bueno vamos a enfrentarlo”.

Hizo una breve comparación respecto al manejo sanitario, con otros lugares del mundo y mencionó que “uno de los peores lugares fue Inglaterra, porque tenía una condición de salud buena y recursos económicos, pero cuando la conducción no está capacitada, ocurre una catástrofe”.

De esa manera, dijo que la pandemia es un examen que pone a prueba al Estado que debe demostrar todo el funcionamiento del sistema en repuesta a esa demanda. En ese sentido remarcó que la primera parte del libro relata lo que ocurrió el año pasado y consideró que “sacamos 10 porque nos fue mejor que en otros lugares del mundo, Formosa fue un éxito en la pandemia”.

El médico valoró la inversión millonaria que hizo el Estado provincial al reforzar todo el sistema sanitario para enfrentar la crisis y agradeció la colaboración que el equipo de Salud recibió de todos los estamentos estatales en la lucha contra el virus. Además resaltó la capacidad de liderazgo de Gildo Insfrán, al tomar las decisiones necesarias en los momentos más difíciles que vivió la provincia.

El diputado provincial Rodrigo Vera también tuvo a su cargo la presentación de la obra al señalar que “trata de la defensa de la vida frente al virus y sus cómplices, son palabras importantes porque la vida es la prioridad que nos marcó el gobernador Gildo Insfrán desde el primer día de reunión del Consejo de Atención Integral aquel 15 de marzo del 2020” frente a la amenaza del virus, potencialmente letal.

Criticó el legislador a la oposición que propició marchas de protesta sin ningún tipo de cuidado en el momento de mayor exposición al virus que tuvo la provincia, provocando cientos de casos positivos, que nunca se hicieron cargo.

“Así como su principal candidato, el ex juez Fernando Carbajal, no se hace cargo de las decisiones que tomó su espacio político a lo largo de la pandemia, de militar en contra de las cuarentenas, vacunas, medidas sanitarias, nos habla de Estado de derecho y no se hace cargo de las consecuencias de sus sentencias” precisó.

Explicó Vera que el libro tiene un capítulo jurídico y el primero es la defensa de la libertad y los derechos humanos. “Si sacamos esa oración la oposición local y nacional se queda sin discurso, porque es lo único que repiten de manera permanente”.

Aclaró que en todo el mundo se tomaron medidas para proteger a la población que significaban disminuir la circulación de personas y restringir actividades, y que en todos los países había sectores negacionistas.

Dijo que, no obstante esos sectores no hablan del derecho a la vida y a la salud de los formoseños, invisibilizando a los 63 mil ciudadanos que se contagiaron de coronavirus, a los 1192 comprovincianos que perdieron la vida.

También señaló que hablan de una libertad “de una manera infantil, individualista, y por fuera del sistema jurídico” al aclarar que “Formosa es libre, los formoseños somos libres de estudiar, trabajar, formar nuestra familia, aprovechar las oportunidades que nos brinda el Modelo Formoseño que transformó la provincia en todo este tiempo”.

A renglón seguido se refirió al desempeño del ex juez subrogante Fernando Carbajal durante la pandemia a quien criticó por “exponer con sus fallos a la ciudadanía formoseña a altos riesgos de contagios” de COVID-19.

Recordó además que con sus fallos permitió vulnerar el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado a la Provincia, en complicidad con “abogados amigos”, con nueve mil personas que debían ingresar a Formosa en 15 días, lo que pudo ser sorteado merced al liderazgo del gobernador Gildo Insfrán y luego culminó en el ingreso de menos de tres mil personas, porque seis mil lo rechazaron por diversos motivos.

Expuso que de todas maneras el objetivo era dejar mal a Formosa, ante los medios porteños de comunicación y así obtener réditos políticos, para finalmente erigirse como un candidato para la oposición en las próximas elecciones.