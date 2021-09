Acompañamiento de la enseñanza pública de gestión privada

El departamento de Educación Privada, dependiente del ministerio de Cultura y Educación, organiza, coordina, supervisa y fiscaliza la enseñanza pública de gestión privada en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo, de acuerdo con los lineamientos generales de la política educativa provincial.

Al respecto, el licenciado Javier Gallardo, jefe del departamento de Educación Privada, explicó: “Actualmente en nuestro Sistema Educativo tenemos incorporados 52 jardines de infantes, 27 escuelas primarias, 27 secundarias, 13 institutos de Educación Superior, entre los cuales tenemos 1 escuela de Educación Técnica en la ciudad de Clorinda (Instituto Técnico San José), 1 Agrotécnica en la localidad de Sumayen, Escuela Laguna Yacaré, 3 Centros de Formación Profesional (que brindan un servicio de Formación de Oficios y Capacitación Laboral), 1 instituto destinado a atender a población de jóvenes y adultos, el Instituto Cooperativo de Enseñanza y Capacitación (ICEC) y de los 13 institutos de Educación Superior, cuatro de ellos además de tener ofertas de carreras técnicas, tienen carreras de Formación Docente, todos dependientes administrativa y pedagógicamente de este Departamento”.

Además, añadió: “Se encuentran inscriptos en el Registro de Instituciones Educativas Parasistemáticas, 84 establecimientos que brindan capacitación laboral y de oficios con ofertas fuera del Sistema Educativo (es decir, que sus ofertas no se encuadran en los niveles del Sistema Educativo), son las llamadas “academias” que tienen la característica de emitir certificados “no oficiales”. Cabe aclarar que, en este aspecto las instituciones incorporadas al Sistema Educativo, al finalizar el nivel de formación, emiten certificados y títulos oficiales de validez nacional”.

Entre los edificios educativos dependientes de este Departamento, en el presente ciclo lectivo, fueron inaugurados y refaccionados, el Instituto Santa Teresita de Las Lomitas, el Jardín “Nuestra Señora de Fátima” y tres de ellos, en el interior provincial se hallan actualmente en construcción. Desde el organismo, permanentemente, asisten a niñas/os con programas provinciales, como ser el Servicio Nutricional, Copa de Leche y Certificados de Salud, todo ello, con el fin de seguir brindando igualdad de oportunidades,

“En Formosa por decisión política pensado en las niñas, niños y jóvenes formoseños, se construyen edificios y se realizan refacciones de los establecimientos educativos de gestión privada, con fondos del presupuesto provincial, (situación que no se da en otras provincias). Nosotros estamos trabajando, respetando las características de cada institución, acompañando a los equipos de conducción de los centros escolares, fundamentalmente en todo lo relacionado con lo pedagógico, administrativo y a las entidades en lo relacionado con lo contable”, comentó Gallardo.

Asimismo, subrayó que: “Es de destacar que en el marco de las políticas inclusivas del Gobierno de la Provincia de Formosa, el Estado ayuda económicamente con el aporte para el pago de sueldos de los docentes al 95% de las instituciones que brindan el servicio, atendiendo a la población de niños y jóvenes que están dentro de la obligatoriedad escolar. Permitiendo que los ciudadanos formoseños puedan elegir la escuela a la que deseen enviar a sus hijos”.

Un poco de historia

El titular de este dpartamento de Educación Privada, recordó: “A partir del año 1947 en el Gobierno del General Perón, por la Ley 13.047 (aún vigente), se incorporaron las unidades escolares al Sistema Educativo, brindándoles estabilidad laboral a los docentes que trabajaban en estos establecimientos, título oficial a los estudiantes y otorgando la función de contralor del Estado en el cumplimiento de las políticas educativas. Hasta el año 1993, en nuestra provincia, coexistían instituciones escolares de gestión privada incorporadas al Sistema Educativo Provincial, 12 instituciones de gestión privadas dependían del Sistema Educativo Nacional y a partir del ciclo lectivo 1994, por una decisión nacional, Ley 24049 fueron transferidas (la función de contralor) al Sistema Educativo Provincial”.

Asimismo, resaltó que: “Otro hito destacable es, cuando en 1999, por Resolución 119 – Acuerdo Marco para la Educación Privada - del Consejo Federal de Educación y la participación de todos los ministros de educación de las jurisdicciones provinciales, se incorporó el concepto de “público” al servicio educativo que brindan las instituciones. Este concepto de que la educación es un servicio público, queda garantizado en la Ley Nacional de Educación 26206 y en la Ley Provincial 1613, así sea brindado por el Estado o una entidad con personería jurídica, congregación, empresa o fundación religiosa”.

Destacó el arduo trabajo que vienen realizando los equipos técnicos: pedagógico, administrativo y de supervisores, así como el de todos los docentes y equipos de conducción de las distintas unidades educativas que brindan el servicio de Educación Pública de Gestión Privada.

“Todos los días acompañamos por ejemplo, en la alfabetización temprana, los aprendizajes a través del juego, etc. en Educación Inicial, con proyectos de articulación inter e intra ciclos e intra niveles, etc. en Educación Primaria, en la elaboración del Plan de Apoyo a la Integración y Recuperación (PAIR), etc. relacionados con las nuevas propuestas curriculares en la Educación Secundaria, apoyando la elaboración y corrección de planes de estudios de acuerdo a las necesidad de recursos humanos que necesitamos en el ámbito provincial etc. en Educación Superior y también, trabajamos en articulación con los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial, así como el control contable y de presupuesto que se realiza con los movimientos de alta-baja de los docentes de las escuelas” subrayó.