Directora de escuela pidió a Carbajal respeto y consideración

En la mañana del viernes, el precandidato a diputado nacional por la oposición, Fernando Carbajal, brindó una entrevista radial y dijo que la mayoría de los directores de escuelas llegaron al cargo por ser “chupamedias del Gobierno”.

Esta actitud generó malestar en el ámbito docente, por lo que Mónica Arguello, directora titular de la Escuela Nº82 Luis Gaspar Ruiz, del barrio Villa Hermosa, en comunicación con AGENFOR, refutó los dichos.

La docente, quien además es contadora pública nacional y técnica en comercio exterior pidió al ex juez federal respeto y consideración, al considerar que sus dichos estuvieron fuera de lugar.

“El comentario de Carbajal estuvo de más, pero sin dudas cada uno da lo que tiene en su corazón, los docentes damos mucho a los niños y las familias y este señor, bueno da lo que tiene” sintetizó.

Comentó a modo de aclaró que “en mi caso, accedí a la dirección por concurso de ascenso, donde tuve 3 exámenes con muy buenas calificaciones” para agregar que “Me he preparado para estar en la dirección y continuo capacitándome con una maestría”.

Los desafortunados dichos del actual precandidato a diputado nacional por el frente opositor cayeron como un balde de agua fría y molestaron. “Como este señor, hay muchos que piensan que si uno es pobre no puede acceder a algo más y están equivocados” relató Arguello para contar que “todo lo que he logrado, lo hice con esfuerzo, yo soy la hija de la cocinera y hoy soy la directora de la escuela”.

“Carbajal no conoce la realidad, no conoce a los directores, lo que dijo es una falta de respeto a los docentes formoseños, sin embargo, nosotros amamos nuestro trabajo y no dejaremos que nos afecten declaraciones falsas de esas personas” advirtió.