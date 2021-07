Fernández Patri: “Por estar junto al pueblo cuidando la vida, el gran triunfante de esta elección va a ser el gobernador.”

En el acto de presentación de precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos por Formosa, realizado en el Club San Martín de la Ciudad de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán se hizo presente con un mensaje de unión y esperanza, poniéndose al frente de la campaña para las próximas elecciones legislativas. En ese marco, el primer precandidato de la lista oficial, el actual diputado nacional Ramiro Fernández Patri afirmó que por estar junto al pueblo y cuidando la vida, el gran triunfante de esta elección va a ser el gobernador Insfrán. “Nuestro Gobernador es el conductor de este modelo formoseño que es el que una vez más se pone a consideración del pueblo de Formosa. Ese modelo que tiene como eje y centro al hombre que ha defendido la vida y ha estado junto a los que más lo necesitan. Ese modelo que defendió la vida es el que va a seguir haciendo la Formosa productiva, autosustentable que todos deseamos, pero que primeramente, necesitábamos llevar a este estadío donde gran parte de la población objetivo debía tener la vacuna.”

Asimismo, Fernández Patri retomó los tres ejes que el gobernador Insfrán destacó que el gobierno nacional estaba logrando: unidad, vacunación y recuperación económica. “La campaña de vacunación empezó, avanzó muy rápido y ahora viene el siguiente paso: recuperar la economía. Por eso, les decimos a los formoseños que no bajemos los brazos, con la nueva normalidad vamos a estar en condiciones de seguir avanzando con las flexibilizaciones de todas actividades y la economía podrá recuperarse. Ahora venimos a reconstruir la obra pública que el Gobernador anunció en estos días, y que en dos días, hizo mucho más que lo que el presidente Macri hizo en cuatro años con la Provincia de Formosa. Eso es lo que la gente tiene que tener en cuenta, por esa coherencia, por estar junto al pueblo, junto a los que más lo necesita y por defender la vida, el gobernador va a ser el gran triunfante el próximo 14 de noviembre.”

En ese sentido, Fernández Patri destacó que el gobernador no estaba para pelear con nadie, estaba para cuidar a todos, aún a aquellos que no creían en esta política que llevábamos adelante. “El gobernador Insfrán no se corrió un centímetro del cuidado de la vida y estaba dispuesto a perder un voto con tal de salvar la vida de un formoseño. Y gracias a los militantes de la salud y la vida, a los trabajadores de la salud y la seguridad, a la policía de la Provincia, gracias a todos ellos logramos la unidad.”

Ante la pregunta de por qué los formoseños deberían elegir la boleta del Frente de Todos, el diputado nacional respondió que este es el modelo que ha sido coherente a través del tiempo, que siempre invirtió para que la provincia le de a la juventud las posibilidades de desarrollo, para que tengan los caminos, la conectividad, las escuelas, la formación académica y que en estos años de pandemia ese proceso tuvo una desaceleración pero nunca detuvo su objetivo. “Queremos poner la Argentina en marcha, las fábricas, las industrias y eso es lo que vamos a hacer nosotros con nuestro aporte desde el Congreso de la Nación, dándole las leyes al gobierno para lograr esta Argentina que todos queremos.”

Para finalizar, Fernández Patri resaltó que no es un proyecto individual, sino colectivo. “Este es el Frente de Todos porque más que nunca, es con todos, con los adultos mayores, con los docentes que se ingeniaron para seguir enseñando con las herramientas que tenían a mano, con los médicos, los enfermeros, el personal sanitario, con nuestra Policía Provincial, con los jóvenes, con los militantes por la salud y la vida, con todos.”