Laishí: Destacan la equidad del Plan Provincial de Vacunación

El pasado viernes 7 se vacunó contra el COVID-19 a residentes nacidos hasta 1960 en las colonias El Angelito, Ituzaingó y Presidente Irigoyen.En la oportunidad, el presidente del HCD de Misión Laishí, Concepción “Morocho” Insfrán, destacó que “esta es una nueva muestra del profundo humanismo que tiene el Modelo Formoseño y su conductor, nuestro gobernador Gildo Insfrán”.“Los últimos días de abril estaba programado vacunar en Laishí y colonias vecinas, pero por la lluvia sólo se pudo concretar la vacunación en la zona urbana”, explicó quien encabeza el movimiento justicialista “La Nueva Alternativa”.“Fueron pocas las personas que no pudieron acceder a la primera dosis contra el coronavirus, pero sin embargo el Gobernador reprogramó fecha para volver e inocular a todos”, sostuvo.“Esto habla del gran corazón y sensibilidad social que tiene el doctor Insfrán. Acá queda demostrado, una vez más, que las políticas desplegadas en la provincia son para todos, sin importar el lugar dónde viva. No importa cuántos son, esto no es por votos; esto es un modelo justicialista de inclusión e igualdad”, declaró a la prensa el edil.“Morocho” Insfrán destacó que “las dos jornadas de vacunación en la zona se dieron en un marco de alegría y esperanza”.“Debo resaltar el gran compromiso de todo el equipo de salud que trabajó arduamente y a los militantes por la salud y la vida del espacio La Nueva Alternativa que estuvieron en todo momento con gran compromiso y solidaridad, dispuestos a ayudar a los vecinos”, remarcó.“No me canso de agradecer al gobernador Insfrán por demostrarnos una y otra vez que piensa en cada uno de los formoseños y nosotros en esta parte de la provincia no somos la excepción. Por eso reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyándolo a sol y sombra y continuaremos transmitiendo la alegría de ser parte de este Modelo Formoseño”, finalizó.